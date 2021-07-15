Bilecik'te kurbanlık telaşı başladı Veteriner Hekim Mustafa Çakmak; "Bu yıl da insanların toplu olarak bir arada bulunmaması, randevulu sistemle kurbanları kesmesini tavsiye ediyorum" "Yerli üreticilerin tercih edilmesini gerekir"

Bilecik'te Kurban Bayramına sayılı günler kala kurbanlık telaşı başlarken, Veteriner Hekim Mustafa Çakmak vatandaşların kurbanlık seçiminde yerli besicileri tercih etmesini konusunda tavsiyelerde bulundu.

Bilecik’in Vezirhan beldesinde besicilik yapan Veteriner Hekim Mustafa Çakmak, vatandaşların kurbanlık seçiminde yerli besicileri tercih etmesini konusunda tavsiyelerde bulunurken, kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Kendisinin sorumlu veteriner hekim olduğunu, sağlık anlamında yıllardır denetimlediği konularla ilgili vatandaşlara tavsiyelerde bulunduğunu ve bu birikimle kendi çiftliğinde de çeşitli düzenlemeler yaptığını aktaran Çakmak, "Bu yıl özellikle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi durumu söz konusu. Bundan dolayı insanların toplu olarak bir arada bulunmaması, randevulu sistem ve hijyen gibi kurallara uyulması gerektiğini düşünüyorum. Malum önümüzdeki Kurban Bayramında insanlar toplu olarak kurbanlarını kesecekler. Fakat kurban alırken kesim yerlerindeki randevu ve mezbaha sistemine, hijyen durumuna ve hayvanların genel yapısına dikkat edilmeli. Et sonuçta insan tüketimine sunulan bir gıda ve ihtiyacımız olan yüksek protein. Bu hayvanların beslenmesi, sevk koşulları, kesim koşulları gibi durumlar var bunların hiç birisi gerek dini olarak gerekse sağlık açısından bizim ülkemize uyduğunu düşünmüyorum. Bunun için biz yerli besicilerin, yerli üreticilerin tercih edilmesini devamlı olarak ısrarla söylüyorum. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci ise bu konuda çok haklı olduğumuzu ortaya çıkarttı."

"Yerli üreticilerin tercih edilmesini gerekir"

Dışarıdan getirilen kurbanlıkların beslenmesi, sevk koşulları ve kesim koşullarının gerek dini, gerekse sağlık açısından ülkemize uyduğunu düşünmediğini dile getiren Çakmak, "Bunun için biz yerli besicilerin, yerli üreticilerin tercih edilmesini devamlı olarak ısrarla söylediğim konulardan birisi. Tüm dünyanın içinde bulunduğu pandemi süreci ise haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya çıkarttı. Bu yıl özellikle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi durumu söz konusu. Bundan dolayı insanların toplu olarak bir arada bulunmaması, randevulu sistem ve hijyen gibi kurallara uyulması gerektiğini düşünüyorum. Kurban alırken kesim yerlerindeki randevu ve mezbaha sistemine, hijyen durumuna ve hayvanların genel yapısına dikkat edilmeli" dedi.

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