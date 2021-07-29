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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minikler futbol kurslarında hem eğleniyor hem de öğreniyor

İHA

Minikler futbol kurslarında hem eğleniyor hem de öğreniyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaz okullarının açılmasıyla çocukların spor becerilerinin gelişimi için eğitim faaliyetleri devam ediyor.
Bozüyük Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen ücretsiz futbol kurslarında minikler hem eğleniyor hem de öğreniyor. Çocukların sosyal ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 68 yaş grubu çocuklara yönelik düzenlenen futbol kursunda eğitimler uzman antrenörler tarafından veriliyor. Dersler kapalı spor salonu önündeki çim saha ve ilçe stadyumunda haftanın 7 günü ve farklı yaş gruplarında devam ediyor. Kurslarda futbolu eğlenerek öğrenen minikler ayrıca ekip ruhunu, sporcu disiplinini, strateji ve kuralları öğreniyor.

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