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Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te Osmangazi tünelinde, ön lastiğinin alev alması sonucu yangın çıkan TIR, kullanılmaz hale geldi.

Bilecik yönünden Sakarya yönüne giden Tufan Akkuş (36) yönetimindeki 06 DS 5847 plakalı yüklü TIR´ın ön lastiği gece yarısı sıralarında patladı. TIR, Osmangazi tüneline geldiğinde jantın sürtünmesi sonucu lastik alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek araca sıçradı. Durumu fark eden Akkuş, TIR´ı yol kenarına çekip itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında TIR kullanılmaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2021-08-04 12:21:48



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