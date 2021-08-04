Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te Osmangazi tünelinde, ön lastiğinin alev alması sonucu yangın çıkan TIR, kullanılmaz hale geldi.
Bilecik yönünden Sakarya yönüne giden Tufan Akkuş (36) yönetimindeki 06 DS 5847 plakalı yüklü TIR´ın ön lastiği gece yarısı sıralarında patladı. TIR, Osmangazi tüneline geldiğinde jantın sürtünmesi sonucu lastik alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek araca sıçradı. Durumu fark eden Akkuş, TIR´ı yol kenarına çekip itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında TIR kullanılmaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2021-08-04 12:21:48
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.