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Otomobil 80 metre yükseklikten dere yatağına uçtu, sürücüsünü emniyet kemeri kurtardı

İHA

Bilecik'te seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkarak 80 metre yükseklikten dere yatağına düşerken, emniyet kemeri takılı olan sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Otomobil 80 metre yükseklikten dere yatağına uçtu, sürücüsünü emniyet kemeri kurtardı

Bilecik'te seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkarak 80 metre yükseklikten dere yatağına düşerken, emniyet kemeri takılı olan sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Alınan bilgilere göre; dün gece Bilecik'in İnhisar ilçesinden Samrı köyüne seyir halindeki 26 RN 506 plakalı otomobilin sürücü A.Z., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan 80 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Sürücü, emniyet kemeri takılı olduğu için kazada hafif şekilde yaralandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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