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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SGK Bilecik İl Müdürü Adem Bedir görevine geri döndü

İHA

SGK Bilecik İl Müdürü Adem Bedir görevine geri döndü

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bilecik İl Müdürü Adem Bedir, 12 ay önce Ankara SGK İl Müdürlüğü’nde görevlendirilmesinin ardından açtığı davayı kazanarak, görevine geri döndü.
Bilecik’te 2016 yılından beri SGK il Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Adem Bedir, 14 Nisan 2021 günü görevden alınarak, Ankara SGK İl Müdürlüğü’nde araştırmacı olarak görevlendirildi. Bedir, görevden alınışının haksız yere olduğu gerekçesiyle yargıya başvurdu. Mahkeme sonucu Bedir, 12 ayın sonunda Bilecik SGK İl Müdürlüğü görevine geri döndü.
Adem Bedir'in Bilecik’te görev yaptığı süre zarfında herkes tarafından sevilen, sayılan ve başarılı çalışmaları ile göz dolduran bir il müdürü olduğu öğrenildi.

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