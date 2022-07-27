37 takım arasından TEKNOFEST kurul özel ödülünü almaya hak kazandılar

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kayıtech takımı, Körfez yarış pistinde düzenlenen yarışlar sonunda 37 takım arasından TEKNOFEST kurul özel ödülünü almaya hak kazandı.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde TÜBİTAK tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç yarışlarına İlk defa katılım sağlayan Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kayıtech takımı, Körfez yarış pistinde düzenlenen yarışlar sonunda TEKNOFEST kurul özel ödülünü almaya hak kazanarak büyük bir başarıya imza attı. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’na katılan toplam 370 takım arasından sadece 37 takım tüm teknik kontrolleri geçerek pistte yarışmaya hak kazandı. Kayıtech takımı ilk gün ve ikinci gün yapılan final yarışları sonucunda Teknofest kurul özel ödülüne layık görüldü. Kayıtech takımı düzenlenen törende ödülünü TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın elinden aldı.

Bilecik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Yücel Gürsoy “Öğrencilerin, danışman öğretmenlerinin rehberliğinde böyle başarılı bir çalışmaya imza atmalarının mutluluğunu yaşadık. Yarışa hazırlandığımız süreçte bizlere destek olan sponsorlarımıza ve gecegündüz demeden çalışan tüm öğrenci ve öğretmenlerimiz ile okul yöneticilerimize teşekkür ederiz” dedi.

Kayıtech takımında danışmanlık yapan öğretmenlerinin Hasan Köseoğlu, Can Şilit, Murat Durak, Ali Yetkin, Eyüp Demirel, Gültekin Parlaktaş, Ali Ocakcı, İbrahim Benli olduğu öğrenilirken, projede görev alan öğrencilerin; Enes Altıntaş, Onur Güçlü, Rahime Topal, Enis Akçaçal, M. Haki Pelen, İbrahim Bilger Palta, Alperen Teke, Şafak Mert Fındık olduğu öğrenildi.

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