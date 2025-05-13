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        Haberler Gündem Güncel Bilecik'te 35 okul yenilenecek | Son dakika haberleri

        Bilecik'te 35 okul yaz tatilinde yenilenecek

        Bilecik'te kent merkezi ile ilçelerdeki 35 ilkokul ve ortaokulda onarım çalışması yapılacağı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 14:11 Güncelleme: 13.05.2025 - 14:12
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        Bilecik'te 35 okul yenilenecek
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        Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, ildeki eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla Vali Şefik Aygöl başkanlığında, ilgili kişilerin katılımıyla toplantı düzenlendi.

        Toplantıda, kent merkezinde 11, ilçelerde 24 olmak üzere bakıma ihtiyaç duyan 35 ilkokul ve ortaokulda onarım çalışması yapılması kararlaştırıldı.

        Sürecin ihalelerinin 20 Haziran'a kadar tamamlanarak okulların yaz tatili süresince onarılması ve yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmesi planlanıyor.

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