Bilge Nihan'dan yeni şarkı 0:00 / 0:00

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Bilge Nihan hayranlarının yeni şarkı özlemi bitiyor. Nihan'ın güçlü sesi ve fark yaratan yorumuyla seslendirdiği "CANIM-DI" adlı şarkı, müzik listelerini sallamaya hazırlanıyor.

Bilge Nihan, yeni şarkısının yayınlanmasına günler kala sosyal medyadan hayranlarıyla bir mesaj paylaştı. Mesajına, "Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba!" diye başlayan Nihan, hayranlarına şöyle seslendi:

'E hadi artık' diyenler, 'Bilge ne zaman yenisi, çok özledik' diye sabırsızlananlar... Onca zamandan sonra tekrar kavuşma gününün gelmesi çok heyecan verici dostlarım ve çıkan bu yeni projede çok sevdiğim ve çok değer verdiğim insanlar bir araya geldi. Renkli ve hareketli bir parça 'CANIM-DI', 30 Nisan Cuma günü sizlerle buluşacak. O zaman geri sayıma hep birlikte hazır mıyız?

Bilge Nihan'ın yepyeni şarkısı "CANIM-DI", dijital müzik platformları üzerinden dinlenebilecek.