Pek çok insan emeklilik yıllarında daha sakin bir yaşamı tercih ederken İngiltere'de yaşayan Betty Bromage, ilerleyen yaşını yeni maceralara atılmak için bir fırsata dönüştürdü. Hayatının 87'nci yılında sıra dışı bir hobi edinen Bromage, 97 yaşında gerçekleştirdiği uçuşla iki dünya rekorunun sahibi oldu. Yardım kuruluşlarına destek olmak için gökyüzüne çıkan yaşlı kadının azmi ve yaşam hikayesi dikkat çekiyor. İşte Betty Bromage'ın ilham veren hikayesi.

97 YAŞINDA GÖKYÜZÜNE ÇIKTI

Guinness Dünya Rekorları'nın 15 Eylül 2026 tarihinde yayımladığı habere göre Betty Bromage, 4 Ağustos'ta İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki Cirencester'da düzenlenen uçuşta, hareket halindeki bir uçağın üst kanadına güvenlik ekipmanlarıyla sabitlenerek akrobasi gösterisine katıldı.

İKİ DÜNYA REKORU BİRDEN KIRDI

Bromage, dünyanın en yaşlı kadın kanat yürüyüşçüsü unvanını yenilerken uçak kanadında tam tur takla manevrasına katılan en yaşlı kadın olarak da rekor kırdı. Her iki başarısı Guinness Dünya Rekorları tarafından tescillendi.

MACERA TUTKUSU 87 YAŞINDA BAŞLADI

Bromage'ın gökyüzü macerası, 87 yaşında kendisine yeni bir uğraş aradığı dönemde başladı. Televizyonda gördüğü bir reklamdan ilham alan İngiliz kadın, uçak kanadında gerçekleştirilen akrobasi gösterilerine katılmaya karar verdi.

93 YAŞINDA İLK REKORUNU KIRDI

İlk Guinness Dünya Rekoru'nu 4 Ağustos 2022'de, 93 yaşındayken elde eden Bromage, aradan geçen dört yılın ardından yeniden gökyüzüne çıkarak kendi rekorunu geliştirdi.

GEÇİRDİĞİ FELÇ BİLE ONU DURDURAMADI

Bromage, Ağustos 2025'te geçirdiği felç nedeniyle hastanede tedavi gördü. Rahatsızlığı konuşma yetisini etkilemesine rağmen macera tutkusundan vazgeçmeyen kadın, iyileşme sürecinin ardından yeni bir rekor denemesi için hazırlıklara başladı.

SAATTE 240 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI

Cheltenham Times'ın haberine göre Bromage'ın üzerinde bulunduğu uçak, gösteri sırasında yaklaşık 240 kilometre hıza ve 914 metre yüksekliğe ulaştı. Ailesi, arkadaşları ve destekçileri ise bu sıra dışı gösteriye tanıklık etti.

ASIL AMACI HASTALARA YARDIM ETMEK

Bromage'ın son uçuşunun ardında yalnızca rekor kırma isteği bulunmuyordu. Kendisine felç geçirdiği dönemde destek olan Cheltenham General Hastanesinin inme ünitesine bağış toplamak isteyen kadın, gösterisini bir yardım kampanyasına dönüştürdü.

4 BİN 350 STERLİN BAĞIŞ TOPLADI

Gerçekleştirdiği gösteriyle 4 bin 350 sterlin bağış toplayan Bromage, eylül ayında hastaneyi ziyaret ederek topladığı parayı teslim etti. Hastane çalışanları, 97 yaşındaki kadını alkışlarla karşıladı.

GENÇLİĞİNDE HEMŞİRELİK YAPTI

Geçmişte hemşire olarak görev yapan Bromage'ın yardım çalışmalarına duyduğu ilgi gençlik yıllarına dayanıyor. İnsanlara yardım etmenin hayatındaki en önemli değerlerden biri olduğunu belirten İngiliz kadın, maceralarını da bu amaç doğrultusunda sürdürüyor.

90 YAŞINDA HALATLA KAYDI

Bromage'ın maceraları uçak gösterileriyle sınırlı değil. 90 yaşında Galler'deki Snowdonia bölgesinde çelik halatla kayma deneyimi yaşayan kadın, daha önce halatla yüksekten iniş etkinliklerine de katıldı.

10 YILDA ALTI KEZ UÇTU

87 yaşından bu yana altı kez uçak kanadında gökyüzüne çıkan Bromage, yeni deneyimler yaşamanın hayatına heyecan kattığını belirtiyor. Rekorlarıyla dünyanın farklı ülkelerinde tanınan kadın, ilerleyen yaşına rağmen yeni hedefler belirlemeyi sürdürüyor.

ŞİMDİKİ HEDEFİ 100 YAŞINDA YENİDEN UÇMAK

97 yaşında iki dünya rekoru kıran Bromage, sağlık durumunun elvermesi halinde 100 yaşında yeniden uçak kanadında gökyüzüne çıkmayı planlıyor. İngiliz kadının hikayesi, yeni tutkular edinmenin ve hayallerin peşinden gitmenin yaşla sınırlı olmadığını gösteriyor.

(Görseller Guinness World Records orijinal haber sitesinden alınmıştır)