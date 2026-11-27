Telefonunuzda kullandığınız hattın size ait olduğundan eminsiniz. Peki ya kimlik bilgilerinizle adınıza açılmış başka bir hat varsa? Üstelik bu hattan haberiniz bile olmayabilir! Kulağa şaşırtıcı gelse de kişisel bilgilerin kötüye kullanılmasıyla kişinin bilgisi dışında mobil hat aboneliği oluşturulabiliyor. Bunun farkına varmak için telefonunuza şüpheli bir mesaj gelmesini ya da tanımadığınız bir numaradan aranmayı beklemenize gerek yok. Çünkü e-Devlet'te bulunan basit bir sorgulama sayesinde adınıza kayıtlı aktif mobil hatları görebilirsiniz.

ADINIZA KAÇ TELEFON HATTI KAYITLI? BİRKAÇ ADIMDA ÖĞRENİN

Günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri olan cep telefonlarıyla ilgili çoğu kişinin gözden kaçırdığı bir detay var: Üzerinize kayıtlı hatların tamamını biliyor musunuz?

BTK tarafından e-Devlet üzerinden sunulan Mobil Hat Sorgulama hizmeti, bu sorunun yanıtını öğrenmenizi sağlıyor. Üstelik yalnızca telefon hattı kullananların değil, hiç mobil hat aboneliği bulunmayanların da kontrol etmesinde fayda var.

Sorgulama yapmak için uzun işlemlerle uğraşmanıza gerek yok. Şu adımları izlemeniz yeterli:

e-Devlet hesabınıza giriş yapın.

Arama bölümüne "Mobil Hat Sorgulama" yazın.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sunulan hizmeti açın.

Üzerinize kayıtlı aktif mobil hatları görüntüleyin.

Sorgulama ekranında adınıza kayıtlı hatları görebilir, kullandığınız numaralarla karşılaştırma yapabilirsiniz.

E-DEVLET MOBİL HAT SORGULAMA EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN.

LİSTEDE TANIMADIĞINIZ BİR NUMARA VARSA DİKKAT!

Sorgulama sonucunda karşınıza çıkan numaralar arasında hiç kullanmadığınız veya tanımadığınız bir hat bulunabilir. Böyle bir durumda hemen paniğe kapılmak yerine öncelikle hattın hangi operatör üzerinden açıldığını kontrol edin ve ilgili GSM şirketiyle iletişime geçin.

Aboneliğin size ait olmadığını düşünüyorsanız durumu operatöre bildirerek itiraz ve gerekli abonelik sonlandırma işlemlerini başlatabilirsiniz. Başvurunuzun kayıt numarasını ve size verilen yanıtları saklamayı da unutmayın.

Kimlik bilgilerinizin izinsiz kullanıldığından şüpheleniyorsanız adli makamlara başvurarak şikayette bulunabilirsiniz. Ayrıca BTK Tüketici İletişim Merkezi'nin 120 numaralı hattından bilgi alabilirsiniz.

HİÇ TELEFON HATTI OLMAYANLAR DA KONTROL ETMELİ!

Bu sorgulamayı yalnızca birden fazla telefon hattı kullananların yapması gerektiğini düşünmeyin. Cep telefonu aboneliği bulunmayan kişiler de e-Devlet üzerinden adlarına kayıtlı aktif mobil hat olup olmadığını kontrol edebilir.

Üstelik işlem için herhangi bir ücret ödenmiyor. e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Mobil Hat Sorgulama hizmetini kullanarak birkaç dakika içinde kontrolünüzü tamamlayabilirsiniz.

Kişisel bilgilerinizin güvenliği için zaman zaman yapacağınız bu basit kontrol, beklemediğiniz bir abonelikle karşılaşıp karşılaşmadığınızı öğrenmenizi sağlayabilir. Unutmayın, adınıza kayıtlı hatları bilmek de dijital güvenliğin önemli bir parçası.