Ankara kapalı yollar listesi: 13 Ekim Ankara’da hangi yollar, saat kaça kadar kapalı?

Ankara’da trafik kısıtlamaları Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümü kapsamında düzenlenecek programlar nedeniyle uygulanacak. Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kutlama etkinlikleri sırasında ihtiyaç duyulması halinde bazı yolları da çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılabilecek. İşte, 13 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi

13 EKİM ANKARA'DA YARIN HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

Trafik kısıtlamaları, Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümü kapsamında düzenlenecek programlar nedeniyle uygulanacak. Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü ve Çapa Sokak, 13 Ekim Salı günü saat 08.30'dan itibaren araç trafiğine kapalı olacak.

REKLAM

ANKARA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR LİSTESİ

Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kutlama etkinlikleri sırasında ihtiyaç duyulması halinde aşağıdaki yollar da çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılabilecek:

Çankırı Caddesi

Atatürk Bulvarı (Osmanlı Kavşağı ile Ulus Kavşağı arası)

Anafartalar Caddesi

Hisar Parkı Caddesi

İpek Caddesi

Bedesten Sokak

Gözcü Sokak

Kalekapısı Sokak

Alitaş Sokak

Yürüyüş güzergâhına bağlanan tüm yollar

Söz konusu güzergâhlarda trafik kısıtlamaları, ihtiyaç duyulması halinde kutlama programları sona erene kadar devam edecek.