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        Haberler Bilgi Yaşam Ankara kapalı yollar listesi: 13 Ekim Ankara’da hangi yollar, saat kaça kadar kapalı?

        Ankara kapalı yollar listesi: 13 Ekim Ankara’da hangi yollar, saat kaça kadar kapalı?

        Başkent Ankara'da trafiğe çıkacak olan sürücüler kapalı yollar listesini araştırıyor. Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle 13 Ekim Salı günü bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü, saat 08.30'dan itibaren uygulanacak trafik tedbirleri kapsamında kapatılacak yolları açıkladı. Peki 13 Ekim Ankara'da hangi yollar, saat kaça kadar kapalı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 01:41 Güncelleme:
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        Ankara kapalı yollar listesi

        Ankara’da trafik kısıtlamaları Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümü kapsamında düzenlenecek programlar nedeniyle uygulanacak. Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kutlama etkinlikleri sırasında ihtiyaç duyulması halinde bazı yolları da çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılabilecek. İşte, 13 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi

        13 EKİM ANKARA'DA YARIN HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

        Trafik kısıtlamaları, Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümü kapsamında düzenlenecek programlar nedeniyle uygulanacak. Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü ve Çapa Sokak, 13 Ekim Salı günü saat 08.30'dan itibaren araç trafiğine kapalı olacak.

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        ANKARA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR LİSTESİ

        Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kutlama etkinlikleri sırasında ihtiyaç duyulması halinde aşağıdaki yollar da çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılabilecek:

        Çankırı Caddesi

        Atatürk Bulvarı (Osmanlı Kavşağı ile Ulus Kavşağı arası)

        Anafartalar Caddesi

        Hisar Parkı Caddesi

        İpek Caddesi

        Bedesten Sokak

        Gözcü Sokak

        Kalekapısı Sokak

        Alitaş Sokak

        Yürüyüş güzergâhına bağlanan tüm yollar

        Söz konusu güzergâhlarda trafik kısıtlamaları, ihtiyaç duyulması halinde kutlama programları sona erene kadar devam edecek.

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