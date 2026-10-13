Ankara kapalı yollar listesi: 13 Ekim Ankara’da hangi yollar, saat kaça kadar kapalı?
Başkent Ankara'da trafiğe çıkacak olan sürücüler kapalı yollar listesini araştırıyor. Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle 13 Ekim Salı günü bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü, saat 08.30'dan itibaren uygulanacak trafik tedbirleri kapsamında kapatılacak yolları açıkladı. Peki 13 Ekim Ankara'da hangi yollar, saat kaça kadar kapalı?
Ankara’da trafik kısıtlamaları Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümü kapsamında düzenlenecek programlar nedeniyle uygulanacak. Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kutlama etkinlikleri sırasında ihtiyaç duyulması halinde bazı yolları da çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılabilecek. İşte, 13 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi
13 EKİM ANKARA'DA YARIN HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?
Trafik kısıtlamaları, Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümü kapsamında düzenlenecek programlar nedeniyle uygulanacak. Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü ve Çapa Sokak, 13 Ekim Salı günü saat 08.30'dan itibaren araç trafiğine kapalı olacak.
ANKARA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR LİSTESİ
Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kutlama etkinlikleri sırasında ihtiyaç duyulması halinde aşağıdaki yollar da çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılabilecek:
Çankırı Caddesi
Atatürk Bulvarı (Osmanlı Kavşağı ile Ulus Kavşağı arası)
Anafartalar Caddesi
Hisar Parkı Caddesi
İpek Caddesi
Bedesten Sokak
Gözcü Sokak
Kalekapısı Sokak
Alitaş Sokak
Yürüyüş güzergâhına bağlanan tüm yollar
Söz konusu güzergâhlarda trafik kısıtlamaları, ihtiyaç duyulması halinde kutlama programları sona erene kadar devam edecek.