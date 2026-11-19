Yıllardır kahverengi yumurtaların beyaza göre daha doğal, besleyici ve lezzetli olduğu düşünülüyor. Market raflarında genellikle daha yüksek fiyata satılması da bu algıyı güçlendiriyor. Ancak kümes hayvancılığı uzmanları, kabuk renginin yumurtanın içeriği ya da besin değeri hakkında hiçbir ipucu vermediğini belirtiyor. Peki beyaz yumurta mı, kahverengi yumurta mı daha sağlıklı? İşte uzmanların yanıtı…

YUMURTANIN RENGİNİ NE BELİRLİYOR?

Yumurta kabuğunun beyaz veya kahverengi olması, tavuğun yetiştirildiği ortamdan çok genetik özellikleriyle ilgili. Leghorn gibi beyaz tüylü tavuk ırkları genellikle beyaz yumurta üretirken Isa Brown ve Rhode Island Red gibi kızıl veya kahverengi tüylü ırklar kahverengi yumurta yumurtluyor.

Üstelik yumurtalar yalnızca bu iki renkle sınırlı değil. Bazı tavuk ırkları mavi, yeşilimsi veya benekli kabuğa sahip yumurtalar da üretebiliyor. Bu renk çeşitliliği, yumurtanın içeriğinin de farklı olduğu anlamına gelmiyor.

BEYAZ YUMURTA MI KAHVERENGİ YUMURTA MI DAHA BESLEYİCİ?

Besin değeri bakımından beyaz ve kahverengi yumurtalar arasında kabuk renginden kaynaklanan herhangi bir fark bulunmuyor. Her ikisi de kaliteli protein, sağlıklı yağlar, A, D, E ve B12 vitaminleri ile çeşitli mineraller içeriyor.

Kahverengi yumurtanın daha fazla vitamin barındırdığı veya beyaz yumurtanın daha az sağlıklı olduğu yönündeki düşünceler ise gerçeği yansıtmıyor.

YUMURTA SARISININ RENGİ NEDEN FARKLI?

Bazı yumurtaların sarısı açık sarıyken bazılarınınki koyu turuncuya yakın olabiliyor. Bu farklılık, kabuğun beyaz veya kahverengi olmasından değil, tavuğun beslenmesinden kaynaklanıyor.

Mısır, yonca ve doğal bitkisel pigmentler bakımından zengin yemlerle beslenen tavukların yumurtalarında daha koyu sarı tonları görülebiliyor. Kabuk rengi, yumurtanın pişirildiğinde tadını veya dokusunu da değiştirmiyor. Yumurtalar arasında hissedilen lezzet farklılıkları ise tavuğun tükettiği yemlerle ilişkili olabiliyor.

KAHVERENGİ YUMURTANIN KABUĞU DAHA MI SAĞLAM?

Kahverengi yumurtaların kabuğunun beyaz yumurtalara göre daha kalın ve dayanıklı olduğu da yaygın inanışlardan biri. Ancak kabuğun sağlamlığını belirleyen unsur renk değil.

Tavuğun yaşı, kabuk kalınlığında önemli rol oynuyor. Genç tavukların yumurtalarında kabuk daha kalın ve sağlam olurken yaş ilerledikçe kalsiyumun daha büyük bir yumurtaya dağılması, kabuğun incelmesine ve daha kırılgan hale gelmesine neden olabiliyor. Bu durum hem beyaz hem de kahverengi yumurtalarda görülüyor.

KAHVERENGİ YUMURTA NEDEN DAHA PAHALI?

Besin değerleri benzer olmasına rağmen kahverengi yumurtaların bazı satış noktalarında daha yüksek fiyatlarla satılmasının nedeni üretim maliyetleriyle ilgili.

Kahverengi yumurtlayan tavuk ırkları genellikle beyaz yumurtlayanlara göre daha iri yapılı oluyor. Daha büyük tavukların günlük yem ihtiyacının fazla olması, üretim maliyetlerini artırıyor. Bu fark da yumurtanın satış fiyatına yansıyor.

YUMURTA SATIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Beyaz yumurta ile kahverengi yumurta arasında seçim yaparken kabuk renginden çok son tüketim tarihine, kabuğun temizliğine ve yumurtanın tazeliğine dikkat etmek gerekiyor. Daha yüksek fiyat ödemek, her zaman daha kaliteli veya besleyici bir yumurta satın alındığı anlamına gelmiyor.