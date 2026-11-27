Trafik levhaları, sürücülerin yolda karşılaşabilecekleri durumlara karşı önceden hazırlıklı olmasını sağlıyor. Özellikle kavşaklara yaklaşırken kullanılan uyarı işaretleri, trafik güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Görselde yer alan ve ana yol ile tali yol bağlantısını gösteren bu levha da sürücülerin geçiş önceliğine ilişkin dikkat etmesi gereken işaretler arasında bulunuyor.

BU LEVHA ANA YOL - TALİ YOL KAVŞAĞINI GÖSTERİYOR

Görseldeki tabela, ana yol-tali yol kavşağı uyarı levhasıdır. Kırmızı çerçeveli üçgen içerisindeki siyah sembol, ileride soldan bir tali yolun ana yola bağlanacağını gösterir. Bu işaret, sürücüyü yaklaşan kavşak konusunda uyararak yol üzerindeki trafik düzenine dikkat çekiyor.

GEÇİŞ ÖNCELİĞİ KİMDE?

Bu levhanın bulunduğu yolda ilerleyen araçlar ana yol üzerindedir ve kavşakta ilk geçiş hakkına sahiptir. Tali yoldan ana yola katılmak isteyen sürücülerin ana yoldaki araçlara yol vermesi gerekir.

BU LEVHA GÖRÜLDÜĞÜNDE NE YAPILMALI?

Ana yolda seyreden sürücüler geçiş önceliğine sahip olsa da kavşağa yaklaşırken dikkatli olmalı. Soldaki bağlantı yolundan çıkabilecek araçlar göz önünde bulundurulmalı, hız ve takip mesafesi yol koşullarına göre ayarlanmalıdır.

Trafik levhalarının anlamlarını bilmek, hem sürüş güvenliği hem de trafikte doğru hareket etmek açısından büyük önem taşıyor.