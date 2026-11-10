Bugün diziler var mı, yok mu? 10 Kasım dizilerin yeni bölümleri olacak mı?
10 Kasım tv yayın akışı televizyon izlemek isteyenler tarafından sorgulanıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 gibi önde gelen kanalların yayın akışları ile günlük yayınlanan yapımlar belli oluyor. Peki Bugün diziler var mı, yok mu? 10 Kasım dizilerin yeni bölümleri olacak mı?
Giriş: 10 Kasım 2026 - 13:51 Güncelleme:
Televizyon izleyicileri, haftanın ikinci gününde “Bu akşam hangi diziler var?” sorusuna yanıt arıyor. 10 Kasım 2026 Salı günü ulusal televizyon kanallarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşacak. Peki Bugün diziler var mı, yok mu? 10 Kasım dizilerin yeni bölümleri olacak mı?
BU AKŞAM DİZİLER VAR MI?
Bu akşam TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Kanal D'de Haysiyet, Star TV'de Tuzlu Kahve, Show TV'de Sevdan Bir Ateş ve NOW TV'de Anne Yarısı ekranlara gelecek. Kanal 7'de ise Gelin dizisi yayınlanacak.
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