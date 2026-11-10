Televizyon izleyicileri, haftanın ikinci gününde “Bu akşam hangi diziler var?” sorusuna yanıt arıyor. 10 Kasım 2026 Salı günü ulusal televizyon kanallarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşacak. Peki Bugün diziler var mı, yok mu? 10 Kasım dizilerin yeni bölümleri olacak mı?

BU AKŞAM DİZİLER VAR MI?

Bu akşam TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Kanal D'de Haysiyet, Star TV'de Tuzlu Kahve, Show TV'de Sevdan Bir Ateş ve NOW TV'de Anne Yarısı ekranlara gelecek. Kanal 7'de ise Gelin dizisi yayınlanacak.