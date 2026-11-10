Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi 10 KASIM ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ 2026: Anıtkabir saat kaça kadar açık, ziyaretler ne zaman başlıyor?

        10 KASIM ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ 2026: Anıtkabir saat kaça kadar açık, ziyaretler ne zaman başlıyor?

        10 Kasım 2026 Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, ziyaret saatlerini araştırıyor. Ankara'daki resmi anma töreni nedeniyle sabah saatlerinde ziyaretçi kabulünün başlangıç zamanı değişirken, akşam kapanış saati de belli oldu. İşte, 10 Kasım 2026 Anıtkabir ziyaret saatleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 08:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törenin ardından vatandaşlar da Atatürk'ün mozolesini ziyaret edebilecek. Anıtkabir Komutanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre, 10 Kasım Salı günü halkın ziyaretine ilişkin saatler resmi törenin tamamlanmasına göre belirlenecek. Ziyaretçiler, gün boyunca Anıtkabir'i ücretsiz olarak gezebilecek. Peki, Anıtkabir saat kaça kadar açık, ziyaretler ne zaman başlıyor? İşte, 10 Kasım Anıtkabir açılış ve kapanış saatlerine ilişkin detaylar…

        2

        10 KASIM'DA ANITKABİR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

        Anıtkabir, 10 Kasım 2026 Salı günü sabah saatlerinde resmi anma programına ev sahipliği yapacak. Devlet erkanının katılımıyla düzenlenecek tören saat 09.05'te başlayacak. Vatandaşlar, resmi törenin sona ermesinin ardından görevlilerin yönlendirmesiyle Anıtkabir'e giriş yapabilecek.

        3

        ANITKABİR 10 KASIM'DA SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

        Anıtkabir, 10 Kasım 2026 tarihinde saat 22.00'ye kadar halkın ziyaretine açık olacak. Böylece vatandaşlar, sabah saatlerinde gerçekleştirilecek resmi törenin ardından akşam saatlerine kadar Anıtkabir'i ziyaret edebilecek.

        4

        10 KASIM'DA ANITKABİR ZİYARETİ ÜCRETSİZ Mİ?

        Anıtkabir'e giriş ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde de vatandaşlar herhangi bir giriş ücreti ödemeden Anıtkabir'i ziyaret edebilecek. Ziyaret kapsamında Aslanlı Yol, Atatürk'ün mozolesi ve Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi görülebilecek.

        5

        10 KASIM 2026 ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

        Anıtkabir Komutanlığının yayımladığı duyuruya göre 10 Kasım 2026 ziyaret programının öne çıkan saatleri şöyle:

        Resmi anma töreni: 09.05

        6

        Halk ziyaretinin başlangıcı: Resmi törenin sona ermesinin ardından

        Kapanış saati: 22.00

        Giriş ücreti: Ücretsiz

        ÖNERİLEN VİDEO

        Karşıt Görüş - 8 Kasım 2026 (Tekirdağ AK Parti'ye Mi Geçecek?)

        Türkiye ve dünya siyasetinde haftanın öne çıkan gelişmeleri, gündem yaratan tartışmalar ve siyasi kulislerde konuşulan dikkat çekici iddialar Karşıt Görüş'te masaya yatırıldı. Siyasette dengelerin nasıl değiştiği, iktidar ve muhalefet cephesindeki siyasi hesaplar ve aktörlerin açıklamalarının perde ...
        #10 kasım
        #anıtkabir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        "Vatan sana minnettar"
        "Vatan sana minnettar"
        Yabancı şairlerin gözünde Atatürk
        Yabancı şairlerin gözünde Atatürk
        Çelik fabrikasında facia: 17 ölü!
        Çelik fabrikasında facia: 17 ölü!
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        ABD İran'a askeri harekat düzenleyecek mi?
        ABD İran'a askeri harekat düzenleyecek mi?
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        İşsizlik Fonu 1 trilyona dayandı
        İşsizlik Fonu 1 trilyona dayandı
        Nvidia ve CEO'su Huang'a dava açıldı
        Nvidia ve CEO'su Huang'a dava açıldı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        "ABD'nin İsrail'e finansman sağlamasına gerek kalmadı"
        "ABD'nin İsrail'e finansman sağlamasına gerek kalmadı"
        Leroy Sane için flaş ayrılık iddiası!
        Leroy Sane için flaş ayrılık iddiası!
        Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacak
        Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacak
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        FIFA yılın 11’i açıklandı!
        FIFA yılın 11’i açıklandı!
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!