10 KASIM ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ 2026: Anıtkabir saat kaça kadar açık, ziyaretler ne zaman başlıyor?
10 Kasım 2026 Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, ziyaret saatlerini araştırıyor. Ankara'daki resmi anma töreni nedeniyle sabah saatlerinde ziyaretçi kabulünün başlangıç zamanı değişirken, akşam kapanış saati de belli oldu. İşte, 10 Kasım 2026 Anıtkabir ziyaret saatleri…
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törenin ardından vatandaşlar da Atatürk'ün mozolesini ziyaret edebilecek. Anıtkabir Komutanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre, 10 Kasım Salı günü halkın ziyaretine ilişkin saatler resmi törenin tamamlanmasına göre belirlenecek. Ziyaretçiler, gün boyunca Anıtkabir'i ücretsiz olarak gezebilecek. Peki, Anıtkabir saat kaça kadar açık, ziyaretler ne zaman başlıyor? İşte, 10 Kasım Anıtkabir açılış ve kapanış saatlerine ilişkin detaylar…
10 KASIM'DA ANITKABİR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Anıtkabir, 10 Kasım 2026 Salı günü sabah saatlerinde resmi anma programına ev sahipliği yapacak. Devlet erkanının katılımıyla düzenlenecek tören saat 09.05'te başlayacak. Vatandaşlar, resmi törenin sona ermesinin ardından görevlilerin yönlendirmesiyle Anıtkabir'e giriş yapabilecek.
ANITKABİR 10 KASIM'DA SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Anıtkabir, 10 Kasım 2026 tarihinde saat 22.00'ye kadar halkın ziyaretine açık olacak. Böylece vatandaşlar, sabah saatlerinde gerçekleştirilecek resmi törenin ardından akşam saatlerine kadar Anıtkabir'i ziyaret edebilecek.
10 KASIM'DA ANITKABİR ZİYARETİ ÜCRETSİZ Mİ?
Anıtkabir'e giriş ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde de vatandaşlar herhangi bir giriş ücreti ödemeden Anıtkabir'i ziyaret edebilecek. Ziyaret kapsamında Aslanlı Yol, Atatürk'ün mozolesi ve Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi görülebilecek.
10 KASIM 2026 ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ
Anıtkabir Komutanlığının yayımladığı duyuruya göre 10 Kasım 2026 ziyaret programının öne çıkan saatleri şöyle:
Resmi anma töreni: 09.05
Halk ziyaretinin başlangıcı: Resmi törenin sona ermesinin ardından
Kapanış saati: 22.00
Giriş ücreti: Ücretsiz