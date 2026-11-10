10 Kasım'da bankalar açık mı? 10 Kasım bugün bankalar kapalı mı, çalışıyor mu? Bankaların çalışma saatleri...

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek: Sıcaklıklar artacak, İstanbul'da kar yağışı için en yakın ihtimal aralık sonu

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da hava sıcaklıkları bugün 8 dereceye kadar düştü. Kentte yılın en soğuk günlerinden birinin yaşandığını belirten Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "İstanbul'da sıcaklıklar bugün en düşük değerlerine ulaştı. Şu anda 8 ila 11 derece arasında seyreden sıcaklıklar, gece saatler... Daha Fazla Göster İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da hava sıcaklıkları bugün 8 dereceye kadar düştü. Kentte yılın en soğuk günlerinden birinin yaşandığını belirten Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "İstanbul'da sıcaklıklar bugün en düşük değerlerine ulaştı. Şu anda 8 ila 11 derece arasında seyreden sıcaklıklar, gece saatlerinde 5-6 dereceye kadar düştü. Ancak yarından itibaren sıcaklıklar kademeli olarak yükselmeye başlayacak. Kasım ayı içerisinde sıcaklıklar artmaya başlayacak. Aralık ayının ilk haftalarında da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini bekliyoruz. İstanbul için en yakın kar yağışı ihtimali aralık ayının sonunda görünüyor" dedi. (DHA) Daha Az Göster