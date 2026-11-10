10 Kasım'da bankalar açık mı? 10 Kasım bugün bankalar kapalı mı, çalışıyor mu? Bankaların çalışma saatleri...
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün hafta içine denk gelmesiyle birlikte bankaların çalışma düzeni de gündeme geldi. Bugün banka şubelerine giderek para yatırma, çekme veya diğer işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 10 Kasım'ın resmî tatil kapsamında olup olmadığını araştırıyor. Mesai saatleri içerisinde bankacılık hizmetlerinden yararlanmayı planlayanlar, şubelerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 10 Kasım'da bankalar hizmet veriyor mu, banka şubeleri bugün çalışıyor mu? İşte merak edilenler ve bankaların çalışma saatleri...
10 Kasım'ın hafta içi mesai gününe denk gelmesi, bankacılık işlemlerini bugün gerçekleştirmek isteyen vatandaşların çalışma takvimine yönelmesine neden oldu. Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla banka şubelerinde herhangi bir kapanış olup olmayacağı, müşterilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Ödeme, para transferi ve diğer finansal işlemleri için bankaya gitmeyi düşünenler, 10 Kasım'da normal mesai düzeninin devam edip etmediğini öğrenmek istiyor. Peki, bankalar bugün açık olacak mı, 10 Kasım resmî tatil mi? Banka şubeleri saat kaçta açılıp kaçta kapanacak?
10 KASIM'DA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
10 Kasım, resmi tatil günleri arasında yer almadığı için bankalar normal çalışma düzenini sürdürüyor. Bu nedenle banka şubeleri bugün müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.
10 KASIM BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ
10 Kasım 2026 Salı günü banka şubeleri normal mesai düzeninde hizmet verecek. Türkiye genelinde bankalar genellikle sabah 09.00'da açılırken, 12.30-13.30 saatleri arasında öğle molası veriyor. Öğleden sonra yeniden müşteri kabul eden şubeler, saat 17.00'de kapanıyor.
Bankaların çalışma saatleri şubeye göre küçük farklılıklar gösterebildiğinden işlem öncesinde ilgili bankadan bilgi alınması öneriliyor.