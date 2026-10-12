11 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI | Dünün reyting birincisi açıklandı! Teşkilat, Daha 17, Ömür Usta, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Total, AB, ABC1’de kaçıncı oldu?

11 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Ekim 2026 Pazar gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Dünün reyting sonuçları ile günün birincisi ile Total, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapımlar belli oldu.

Kanal D'de yayınlanan Daha 17 dizisi Total ve ABC1'de birinci, AB'de ikinci oldu. NOW TV'de ekrana gelen Ömür Usta dizisi AB'de birinci, Total ve ABC1'de ikinci oldu.

TRT 1'de izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi ise tüm kategorilerde üçüncü oldu.

İşte Total, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen 10 yapım;