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        Haberler Bilgi 11 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI | Dünün reyting birincisi açıklandı! Teşkilat, Daha 17, Ömür Usta, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Total, AB, ABC1’de kaçıncı oldu?

        11 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI | Dünün reyting birincisi açıklandı! Teşkilat, Daha 17, Ömür Usta, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Total, AB, ABC1’de kaçıncı oldu?

        11 Ekim 2026 Pazar reyting sonuçları sabahın ilk ışıklarıyla beraber gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Dün akşam TRT 1'de Teşkilat, Kanal D'de Daha 17, NOW TV'de Ömür Usta, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Show TV'de Atla Gel Şaban ve Star TV'de Banker Bilo filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dün akşam en çok hangi yapım izlendi? Total, AB ve ABC1 reyting gruplarında zirve kimin oldu? İşte 11 Ekim 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 17:44 Güncelleme:
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        11 Ekim 2026 Pazar akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyici karşısına çıktı. Dizilerden yarışma programlarına, sevilen filmlerden eğlence içeriklerine uzanan yayın akışı, reyting rekabetini de beraberinde getirdi. Özellikle Teşkilat, Daha 17 ve Ömür Usta dizilerinin performansı merak edilirken, Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye de gecenin öne çıkan yapımları arasında yer aldı. Günün en çok izlenen yapımını merak eden izleyiciler Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralamaya odaklandı. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu, Total, AB ve ABC1 sıralamasına göre hangi yapım zirvede? İşte 11 Ekim 2026 reyting sonuçları sıralaması…

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        11 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        11 Ekim 2026 Pazar gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Dünün reyting sonuçları ile günün birincisi ile Total, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapımlar belli oldu.

        Kanal D'de yayınlanan Daha 17 dizisi Total ve ABC1'de birinci, AB'de ikinci oldu. NOW TV'de ekrana gelen Ömür Usta dizisi AB'de birinci, Total ve ABC1'de ikinci oldu.

        TRT 1'de izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi ise tüm kategorilerde üçüncü oldu.

        İşte Total, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen 10 yapım;

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        11 EKİM 2026 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI (İLK 10)

        1 Daha 17 Kanal D

        2 Ömür Usta NOW

        3 Teşkilat TRT 1

        4 Daha 17 (Özet) Kanal D

        5 Ömür Usta (Özet) NOW

        6 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu NOW

        7 MasterChef Türkiye TV8

        8 Teşkilat (Özet) TRT 1

        9 Gelin Kanal 7

        10 Kanal D Ana Haber Kanal D

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        11 EKİM 2026 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI (İLK 10)

        1 Ömür Usta NOW

        2 Daha 17 Kanal D

        3 Teşkilat TRT 1

        4 Daha 17 (Özet) Kanal D

        5 MasterChef Türkiye TV8

        6 Ömür Usta (Özet) NOW

        7 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu NOW

        8 Teşkilat (Özet) TRT 1

        9 ATV Ana Haber ATV

        10 Star Ana Haber Star TV

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        11 EKİM 2026 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI (İLK 10)

        1 Daha 17 Kanal D

        2 Ömür Usta NOW

        3 Teşkilat TRT 1

        4 Daha 17 (Özet) Kanal D

        5 MasterChef Türkiye TV8

        6 Ömür Usta (Özet) NOW

        7 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu NOW

        8 Teşkilat (Özet) TRT 1

        9 ATV Ana Haber ATV

        10 Show Ana Haber Show TV

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