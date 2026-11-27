13. YARGI PAKETİ'NDE İNFAZ DÜZENLEMESİ OLACAK MI?

İnfaz indirimi, denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme sürelerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Ancak yeni pakette bütün hükümlüleri kapsayan bir infaz indirimi veya denetimli serbestlik düzenlemesi kesinleşmiş değil.

Olası bir düzenlemede suç türü, suç tarihi, ceza miktarı ve hükümlünün infaz durumu gibi kriterlerin belirleyici olması beklenebilir. Hangi suçların kapsamda olacağı ve kimlerin yararlanabileceği ise ancak kanun teklifi açıklandığında netleşecek.