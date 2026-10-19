18 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Teşkilat, Ömür Usta, Daha 17, Milyoner, MasterChef yarıştı! Dün akşam Total, AB ve ABC1’de hangi yapım birinci oldu?

18 Ekim Pazar akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluştu. TRT 1’’de Teşkilat, NOW TV’de Ömür Usta, Kanal D’de Daha 17, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8’de MasterChef Türkiye, Show TV’de Arıcı: Ölüm Kovanı ve Star TV’de Erkek Güzeli Sefil Bilo yayınlandı. Yeni bölümleriyle ekrana gelen dizilerin yanı sıra yarışma programları ve filmlerin izlenme oranları merak konusu oldu. Bu sebeple gözler Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasına çevrilmiş durumda. Peki, 18 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı mı? Daha 17, Teşkilat, Ömür Usta ve MasterChef Türkiye Total, AB ve ABC1’de kaçıncı sırada yer aldı?