18 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Teşkilat, Ömür Usta, Daha 17, Milyoner, MasterChef yarıştı! Dün akşam Total, AB ve ABC1’de hangi yapım birinci oldu?
18 Ekim 2026 Pazar reyting sonuçları televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma programı ve filmlerin izlenme oranlarını merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Teşkilat, Ömür Usta, Daha 17, Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye'nin reyting sıralamasındaki yeri merak ediliyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, Total, AB ve ABC1'de hangi yapım birinci oldu? 18 Ekim 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralamasında ilk 10'a giren yapımlar…
18 Ekim Pazar akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluştu. TRT 1’’de Teşkilat, NOW TV’de Ömür Usta, Kanal D’de Daha 17, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8’de MasterChef Türkiye, Show TV’de Arıcı: Ölüm Kovanı ve Star TV’de Erkek Güzeli Sefil Bilo yayınlandı. Yeni bölümleriyle ekrana gelen dizilerin yanı sıra yarışma programları ve filmlerin izlenme oranları merak konusu oldu. Bu sebeple gözler Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasına çevrilmiş durumda. Peki, 18 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı mı? Daha 17, Teşkilat, Ömür Usta ve MasterChef Türkiye Total, AB ve ABC1’de kaçıncı sırada yer aldı?
18 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
18 Ekim 2026 Pazar gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımların Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralaması, saat 10.00’dan sonra açıklanacak. Böylece günün en çok izlenen yapımı ve ilk 10'a giren yapımlar belli olacak.
DAHA 17, TEŞKİLAT, ÖMÜR USTA VE MASTERCHEF TOTAL’DE KAÇINCI OLDU?
Pazar akşamının dikkat çeken yapımları arasında yer alan Daha 17, Teşkilat ve Ömür Usta'nın yanı sıra Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye'nin de reyting performansı merak ediliyor. Yapımların Total kategorisindeki sıralaması, güncel verilerin açıklanmasının ardından belli olacak.
DAHA 17, TEŞKİLAT, ÖMÜR USTA VE MASTERCHEF AB’DE KAÇINCI OLDU?
Pazar akşamının dikkat çeken yapımları arasında yer alan Daha 17, Teşkilat ve Ömür Usta'nın yanı sıra Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye'nin de reyting performansı merak ediliyor. Yapımların AB kategorisindeki sıralaması, güncel verilerin açıklanmasının ardından belli olacak.
DAHA 17, TEŞKİLAT, ÖMÜR USTA VE MASTERCHEF ABC1’DE KAÇINCI OLDU?
Pazar akşamının dikkat çeken yapımları arasında yer alan Daha 17, Teşkilat ve Ömür Usta'nın yanı sıra Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye'nin de reyting performansı merak ediliyor. Yapımların ABC1 kategorisindeki sıralaması, güncel verilerin açıklanmasının ardından belli olacak.