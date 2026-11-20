19 Kasım 2026 reyting sonuçları, perşembe akşamı ekranlara gelen yapımların izlenme durumunu merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Haftanın dördüncü gününde televizyon kanallarında dizi ve yarışma programları arasındaki rekabet sürüyor. Dün akşam Muhtemel Aşk, Sevdiğim Sensin, Güneşin Doğduğu Yer ve MasterChef Türkiye yapımları izleyiciyle buluştu. Halef: Köklerin Çağrısı final bölümüyle ekrana veda etti. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, dünün günün reyting birincisi kim oldu? Muhtemel Aşk, Sevdiğim Sensin, Güneşin Doğduğu Yer, Halef ve MasterChef Türkiye kaçıncı sırada? İşte 19 Kasım Perşembe reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması…