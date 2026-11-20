19 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! Total, AB ve ABC1’de dün akşam en çok ne izlendi? Muhtemel Aşk, Sevdiğim Sensin, Halef ve MasterChef reyting sıralaması
19 Kasım 2026 Perşembe gününün reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Dün akşam NOW'da yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi final bölümüyle ekrana veda ederken Show TV'de Muhtemel Aşk, Star TV'de Sevdiğim Sensin ve ATV'de Güneşin Doğduğu Yer dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. MasterChef Türkiye de gecenin dikkat çeken yapımları arasında yer aldı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, günün reyting birincisi kim oldu? Muhtemel Aşk, Sevdiğim Sensin, Güneşin Doğduğu Yer, Halef ve MasterChef Türkiye kaçıncı sırada? İşte 19 Kasım 2026 Perşembe Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması…
19 Kasım 2026 reyting sonuçları, perşembe akşamı ekranlara gelen yapımların izlenme durumunu merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Haftanın dördüncü gününde televizyon kanallarında dizi ve yarışma programları arasındaki rekabet sürüyor. Dün akşam Muhtemel Aşk, Sevdiğim Sensin, Güneşin Doğduğu Yer ve MasterChef Türkiye yapımları izleyiciyle buluştu. Halef: Köklerin Çağrısı final bölümüyle ekrana veda etti. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, dünün günün reyting birincisi kim oldu? Muhtemel Aşk, Sevdiğim Sensin, Güneşin Doğduğu Yer, Halef ve MasterChef Türkiye kaçıncı sırada? İşte 19 Kasım Perşembe reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması…
19 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
19 Kasım 2026 Perşembe gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün reyting sonuçları 20 Kasım Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak.
Sonuçların yayımlanmasının ardından Total, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen ilk 10 yapım netleşecek. Böylece perşembe akşamının reyting birincisi ve dizilerin sıralamadaki yerleri belli olacak.
19 KASIM 2026 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
19 Kasım Perşembe gününün Total reyting sonuçları için bekleyiş sürüyor. Geniş izleyici kitlesinin tercihlerini yansıtan bu kategoride hangi dizi veya programın ilk sırada yer aldığı, güncel verilerin yayımlanmasıyla belli olacak.