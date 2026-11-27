KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR, NE İŞE YARAR?

Branş bazında sıralama, KPSS'ye katılan adayların kendi öğrenim alanlarından sınava giren diğer adaylar arasındaki başarı durumunu görmelerini sağlayan bilgilendirme hizmetidir. Bu sistem sayesinde adaylar yalnızca genel sınav puanlarını değil, eğitim alanlarına göre sıralamadaki yerlerini de inceleyebilir.

ÖSYM tarafından hazırlanan sıralamalar, adayların sınav sonuçları ve sistemde kayıtlı eğitim bilgileri dikkate alınarak oluşturuluyor. Branş sıralaması, yerleştirme sonucu veya atanma garantisi anlamına gelmiyor; adaylara başarı durumları hakkında karşılaştırmalı bilgi sunuyor.