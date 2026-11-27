2026 KPSS ortaöğretim branş sıralamaları açıklandı mı? Gözler ÖSYM AİS ekranında! KPSS Ortaöğretim branş sıralaması ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının 19 Kasım'da açıklanmasının ardından lise mezunu adaylar, P94 puanıyla kendi öğrenim alanlarındaki başarı sıralamalarını takip etmeye başladı. Lisans ve ön lisans branş sıralamalarının yayımlanmasıyla birlikte KPSS Ortaöğretim adaylarının gözü de ÖSYM'nin açıklayacağı tarihe çevrildi. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim branş sıralamaları açıklandı mı? İşte, ÖSYM AİS branş sıralaması sorgulama ekranı…
KPSS Ortaöğretim sınavına katılan adaylar için sonuçların açıklanmasının ardından yeni süreç başladı. Kamu kurumlarının lise mezunu personel alımlarında kullanılacak KPSSP94 puanlarını öğrenen adaylar, bu kez kendi eğitim alanlarında kaçıncı sırada olduklarını görmek istiyor. Branş bazında sıralamalar, adayların aynı öğrenim alanından sınava giren diğer kişiler arasındaki konumlarını değerlendirmelerine imkan sağlıyor. Peki, 2026 KPSS ortaöğretim branş sıralamaları ne zaman açıklanacak, ÖSYM AİS üzerinden nasıl sorgulanacak? İşte, 2026 KPSS Ortaöğretim branş sıralaması hakkında merak edilenler…
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMALARI AÇIKLANDI MI?
2026 KPSS Ortaöğretim branş sıralamalarının yayımlanacağı tarihe ilişkin ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sınav sonuçlarını 19 Kasım'da öğrenen lise mezunu adaylar, sıralama bilgilerinin erişime açılmasını bekliyor.
ÖSYM, 2026 KPSS Lisans branş sıralamalarını 4 Kasım'da, KPSS Ön Lisans branş sıralamalarını ise 12 Kasım'da erişime açmıştı. Ortaöğretim adayları da değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sıralamaların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde yayımlanmasını bekliyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMALARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ortaöğretim branş sıralamalarının açıklanacağı gün henüz belli değil. ÖSYM'nin önceki sınav dönemlerindeki uygulamasında olduğu gibi sıralama bilgilerinin değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından duyurulması bekleniyor.
Resmi takvim ve duyurular ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden takip edilebilecek. Yeni bir açıklama yapılması halinde adaylar, branş sıralamalarına ilişkin bilgilere AİS üzerinden ulaşabilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI NASIL SORGULANIR?
ÖSYM tarafından branş bazında sıralamaların erişime açılmasının ardından adaylar, kendi sıralama bilgilerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
Sorgulama işlemi için şu adımlar izlenecek:
KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR, NE İŞE YARAR?
Branş bazında sıralama, KPSS'ye katılan adayların kendi öğrenim alanlarından sınava giren diğer adaylar arasındaki başarı durumunu görmelerini sağlayan bilgilendirme hizmetidir. Bu sistem sayesinde adaylar yalnızca genel sınav puanlarını değil, eğitim alanlarına göre sıralamadaki yerlerini de inceleyebilir.
ÖSYM tarafından hazırlanan sıralamalar, adayların sınav sonuçları ve sistemde kayıtlı eğitim bilgileri dikkate alınarak oluşturuluyor. Branş sıralaması, yerleştirme sonucu veya atanma garantisi anlamına gelmiyor; adaylara başarı durumları hakkında karşılaştırmalı bilgi sunuyor.
KPSS P94 PUANIYLA BRANŞ SIRALAMASI NASIL BELİRLENİR?
KPSS Ortaöğretim adaylarının kamu personeli alımlarında kullandığı KPSSP94 puanı, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen sonuçlara göre hesaplanıyor.
Branş bazında sıralamada ise adayın sınav performansı, aynı öğrenim alanından sınava katılan diğer adayların sonuçlarıyla karşılaştırılıyor. Bu nedenle aynı KPSSP94 puanına sahip adayların farklı eğitim alanlarında farklı sıralamalarda yer alması mümkün olabiliyor. Sıralamaların oluşturulmasında ÖSYM sisteminde kayıtlı eğitim alanı bilgileri de dikkate alınıyor.