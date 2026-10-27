27 EKİM 2026 TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? TRT 1, Kanal D, Star TV, ATV, NOW, TV8, Show TV yayın akışı listesi
Bugün televizyonda yayınlanacak yapımlar merak konusu oldu. Bu kapsamda ''Bugün TV'de neler var?'' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Kanalların 27 Ekim 2026 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece ekrana gelecek yapımlar ve yayın saatleri belli oldu. Bu akşam birçok dizi ve yarışma programı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacakken, Show TV'de yerli filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki bu akşam hangi diziler, filmler ve yarışma programları yayınlanacak? İşte 27 Ekim 2026 Salı TRT 1, Kanal D, Star TV, ATV, NOW, TV8, Show TV yayın akışı listesi!
Kanalların 27 Ekim 2026 TV yayın akışları belli oldu. Böylece bugün sabah, öğle ve akşam kuşaklarında ekrana gelecek programlar, ana haber bültenleri, diziler, filmler ve yarışmalar netleşti. Hangi yapımın saat kaçta izleyici karşısına çıkacağını merak edenler için kanal kanal yayın akışları haberimizde! İşte 27 Ekim 2026 Salı TRT 1, Kanal D, Star TV, ATV, NOW, TV8, Show TV yayın akışı listesi…
27 EKİM 2026 ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Altı Üstü İstanbul
16.00 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
23.40 Altı Üstü İstanbul
27 EKİM 2026 KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Daha 17
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Haysiyet
00.15 Güller ve Günahlar
27 EKİM 2026 SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Baba
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Bahar
18.25 Show Ana Haber
20.00 Korkusuz Korkak
21.45 Bir Cumhuriyet Şarkısı
00.30 Dağ 2
27 EKİM 2026 STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
08.30 Cansu Canan ile Bugün
10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer Özel
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Tuzlu Kahve
00.15 Sevdiğim Sensin
27 EKİM 2026 NOW YAYIN AKIŞI
07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yeraltı
15.00 Anne Yarısı
17.45 Ali İhsan Varol ile Kumbara
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20.00 Anne Yarısı
23.45 Yeraltı
27 EKİM 2026 TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.45 Hayallerinin Peşinde
06.30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.20 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.15 Gönül Dağı
27 EKİM 2026 TV8 YAYIN AKIŞI
06.30 Tuzak
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.00 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye
00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz