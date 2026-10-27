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        Haberler Bilgi 27 EKİM 2026 TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? TRT 1, Kanal D, Star TV, ATV, NOW, TV8, Show TV yayın akışı listesi

        27 EKİM 2026 TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? TRT 1, Kanal D, Star TV, ATV, NOW, TV8, Show TV yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda yayınlanacak yapımlar merak konusu oldu. Bu kapsamda ''Bugün TV'de neler var?'' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Kanalların 27 Ekim 2026 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece ekrana gelecek yapımlar ve yayın saatleri belli oldu. Bu akşam birçok dizi ve yarışma programı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacakken, Show TV'de yerli filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki bu akşam hangi diziler, filmler ve yarışma programları yayınlanacak? İşte 27 Ekim 2026 Salı TRT 1, Kanal D, Star TV, ATV, NOW, TV8, Show TV yayın akışı listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 09:01 Güncelleme:
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        1

        Kanalların 27 Ekim 2026 TV yayın akışları belli oldu. Böylece bugün sabah, öğle ve akşam kuşaklarında ekrana gelecek programlar, ana haber bültenleri, diziler, filmler ve yarışmalar netleşti. Hangi yapımın saat kaçta izleyici karşısına çıkacağını merak edenler için kanal kanal yayın akışları haberimizde! İşte 27 Ekim 2026 Salı TRT 1, Kanal D, Star TV, ATV, NOW, TV8, Show TV yayın akışı listesi…

        2

        27 EKİM 2026 ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13.00 ATV Gün Ortası

        14.00 Altı Üstü İstanbul

        16.00 Esra Erol'da

        19.00 ATV Ana Haber

        20.00 Var Mısın Yok Musun

        23.40 Altı Üstü İstanbul

        3

        27 EKİM 2026 KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 Küçük Ağa

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        13.45 Gelinim Mutfakta

        16.45 Daha 17

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Haysiyet

        00.15 Güller ve Günahlar

        4

        27 EKİM 2026 SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Baba

        09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

        15.00 Bahar

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Korkusuz Korkak

        21.45 Bir Cumhuriyet Şarkısı

        00.30 Dağ 2

        5

        27 EKİM 2026 STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Aramızda Kalsın

        08.30 Cansu Canan ile Bugün

        10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer Özel

        13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

        15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        19.00 Star Haber

        20.00 Tuzlu Kahve

        00.15 Sevdiğim Sensin

        6

        27 EKİM 2026 NOW YAYIN AKIŞI

        07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Yeraltı

        15.00 Anne Yarısı

        17.45 Ali İhsan Varol ile Kumbara

        19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

        20.00 Anne Yarısı

        23.45 Yeraltı

        7

        27 EKİM 2026 TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.45 Hayallerinin Peşinde

        06.30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        07.30 Kalk Gidelim

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.20 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17.30 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        00.15 Gönül Dağı

        8

        27 EKİM 2026 TV8 YAYIN AKIŞI

        06.30 Tuzak

        07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Gel Konuşalım

        12.00 MasterChef Türkiye

        16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20.00 MasterChef Türkiye

        00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        9
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