27 Kasım 2026 maç programı belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 13. Hafta, Trendyol 1. Lig'de de 16. haftanın perdesi bugün açılacak. Avrupa'da ise İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, İspanya La Liga, Portekiz Premier Lig'inde futbol heyecanı yaşanacak. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde de üç karşılaşma oynanacak. Türkiye ve Avrupa'daki futbol müsabakalarını takip etmek isteyen sporseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 27 Kasım 2026 bugünkü maçlar listesi ve yayın bilgileri…