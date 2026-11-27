27 Kasım 2026 maç programı: Süper Lig'de 13. hafta heyecanı! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
27 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, İspanya La Liga, Portekiz Premier Lig ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde futbol heyecanı yaşanacak. Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa liglerindeki maçların başlangıç saatleri ile yayınlanacağı kanallar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 27 Kasım 2026 maç programı…
27 Kasım 2026 maç programı belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 13. Hafta, Trendyol 1. Lig'de de 16. haftanın perdesi bugün açılacak. Avrupa'da ise İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, İspanya La Liga, Portekiz Premier Lig'inde futbol heyecanı yaşanacak. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde de üç karşılaşma oynanacak. Türkiye ve Avrupa'daki futbol müsabakalarını takip etmek isteyen sporseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 27 Kasım 2026 bugünkü maçlar listesi ve yayın bilgileri…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 KASIM 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR
Trendyol Süper Lig
20.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa (beIN Sports 1)
20.00 Alanyaspor - Konyaspor (beIN Sports 2)
Trendyol 1. Lig
20.00 Sarıyer - İstanbulspor (TRT Türk, beIN Sports MAX 1)
20.00 Ümraniyespor - Manisa FK (TRT Spor, beIN Sports MAX 2)
İngiltere Premier Lig
23.00 Nottingham Forest - Chelsea (beIN SPORTS 3)
İspanya La Liga
23.00 Levante - Racing Santander (S Sport, S Sport Plus)
Almanya Bundesliga
22.30 Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach (S Sport Plus)
İtalya Serie A
22.45 Venezia - Bologna (S Sport 2, S Sport Plus)
Fransa Ligue 1
22.45 Brest - Paris FC (beIN SPORTS 2)
Portekiz Premier Lig
23.15 Maritimo - Nacional