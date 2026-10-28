28 Ekim kargolar açık mı, yarım gün mü? 29 Ekim Perşembe kargolar kapalı mı, dağıtım yapacak mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde kargo gönderecek ve sipariş teslim almayı bekleyenler, kargo şirketlerinin çalışma saatlerini gündemine aldı. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim'de yarım günlük resmî tatil uygulanacak. 28 Ekim Çarşamba günü kargoların açık olup olmayacağı ve dağıtım işlemlerinin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, 28 Ekim kargolar saat kaça kadar açık olacak, 29 Ekim'de dağıtım yapılacak mı? İşte 28-29 Ekim kargoların çalışma durumu...
28 Ekim 2026 Çarşamba günü kargo şirketlerinin çalışma saatleri firmalara göre farklılık gösterecek. 29 Ekim Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kargo hizmetlerinde kesinti yaşanacak. Kargo gönderisi yapacak vatandaşların işlemlerini tatil öncesinde tamamlaması önem taşıyor. Teslimat bekleyenler de gönderilerinin güncel durumunu takip ekranlarından kontrol edebilecek. Peki, 28 Ekim kargolar açık mı, yarım gün mü? 29 Ekim kargolar kapalı mı, dağıtım yapılacak mı? İşte 2026 Cumhuriyet Bayramı kargo çalışma saatleri...
28 EKİM KARGOLAR AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?
28 Ekim 2026 Çarşamba günü kargo şirketlerinin çalışma düzeni aynı olmayacak. Bazı firmalar tam gün hizmet verirken bazı şirketlerde yarım günlük çalışma uygulanacak.
Yurtiçi Kargo, MNG Kargo ve Trendyol Express'in 28 Ekim'de gün boyunca hizmet vermesi bekleniyor. PTT Kargo ise saat 13.00'e kadar açık olacak. Sürat Kargo'nun çalışma saatleri konusunda ise güncel şirket duyurularının kontrol edilmesi gerekiyor.
29 EKİM KARGOLAR KAPALI MI, DAĞITIM YAPILACAK MI?
29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kargo şirketlerinin normal şube ve dağıtım faaliyetlerine ara vermesi bekleniyor. Yurtiçi Kargo, PTT Kargo, MNG Kargo ve Trendyol Express üzerinden işlem yapacak vatandaşların resmî tatil programını dikkate alması gerekiyor.
Resmî tatil nedeniyle kargo teslimatlarında gecikmeler yaşanabilir. Teslimat bekleyen vatandaşlar, gönderilerinin son durumunu ilgili kargo firmasının internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden kontrol edebilir.
YURTİÇİ KARGO 28-29 EKİM'DE AÇIK MI?
Yurtiçi Kargo'nun 28 Ekim Çarşamba günü tam gün hizmet vermesi, 29 Ekim Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kapalı olması bekleniyor. Gönderi kabulü ve teslimat işlemlerini gerçekleştirmek isteyenlerin 28 Ekim'deki çalışma programını dikkate alması gerekiyor.
PTT KARGO 28 EKİM'DE SAAT KAÇTA KAPANIYOR?
PTT Kargo'nun 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 13.00'e kadar hizmet vermesi bekleniyor. Öğleden sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı boyunca şube işlemlerinin yapılamaması öngörülüyor. PTT üzerinden gönderi yapacak vatandaşların işlemlerini mümkün olduğunca erken tamamlaması gerekiyor.
MNG KARGO VE TRENDYOL EXPRESS 28-29 EKİM ÇALIŞMA DURUMU
MNG Kargo ve Trendyol Express'in 28 Ekim Çarşamba günü gün boyunca hizmet vermesi bekleniyor. Her iki firmanın da 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle normal çalışma düzenine ara vermesi öngörülüyor.
Trendyol üzerinden sipariş veren kullanıcılar, teslimat tarihindeki olası değişiklikleri uygulamadaki sipariş takip ekranından görüntüleyebilir. MNG Kargo gönderilerinde ise firmanın resmî takip sistemi üzerinden güncel bilgilere ulaşılabilir.
30 EKİM CUMA KARGOLAR AÇIK MI?
30 Ekim 2026 Cuma günü resmî tatil bulunmuyor. Kargo şirketlerinin normal çalışma düzenine dönmesi ve gönderi kabulü ile dağıtım işlemlerinin yeniden başlaması bekleniyor. Ancak teslimat programları ve şube çalışma saatleri firmaya ve bölgeye göre değişebileceğinden güncel duyuruların takip edilmesi gerekiyor.