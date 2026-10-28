YURTİÇİ KARGO 28-29 EKİM'DE AÇIK MI?

Yurtiçi Kargo'nun 28 Ekim Çarşamba günü tam gün hizmet vermesi, 29 Ekim Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kapalı olması bekleniyor. Gönderi kabulü ve teslimat işlemlerini gerçekleştirmek isteyenlerin 28 Ekim'deki çalışma programını dikkate alması gerekiyor.

PTT KARGO 28 EKİM'DE SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

PTT Kargo'nun 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 13.00'e kadar hizmet vermesi bekleniyor. Öğleden sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı boyunca şube işlemlerinin yapılamaması öngörülüyor. PTT üzerinden gönderi yapacak vatandaşların işlemlerini mümkün olduğunca erken tamamlaması gerekiyor.

MNG KARGO VE TRENDYOL EXPRESS 28-29 EKİM ÇALIŞMA DURUMU

MNG Kargo ve Trendyol Express'in 28 Ekim Çarşamba günü gün boyunca hizmet vermesi bekleniyor. Her iki firmanın da 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle normal çalışma düzenine ara vermesi öngörülüyor.

Trendyol üzerinden sipariş veren kullanıcılar, teslimat tarihindeki olası değişiklikleri uygulamadaki sipariş takip ekranından görüntüleyebilir. MNG Kargo gönderilerinde ise firmanın resmî takip sistemi üzerinden güncel bilgilere ulaşılabilir.