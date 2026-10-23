29 EKİM RESMİ TATİL SÜRESİ: 28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra resmi tatil mi? 29 Ekim 2026 hangi güne denk geliyor?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken öğrenciler, veliler ve çalışanlar resmi tatil takvimine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Bayram hazırlıklarının hız kazandığı ekim ayının son günlerinde, özellikle 28 Ekim Çarşamba günü okulların ve iş yerlerinin çalışma düzeni merak ediliyor. Kamu kurumlarında mesainin ne zaman sona ereceği, özel sektör çalışanlarının tatil kapsamına girip girmediği ve eğitim kurumlarında derslerin hangi saatlere kadar devam edeceği en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü resmi tatil mi, yarım gün mü? Okullar, bankalar ve kamu kurumları 28 Ekim'de açık olacak mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün sürecek? İşte 28-29 Ekim resmi tatil düzenlemesi ve çalışma saatlerine ilişkin tüm ayrıntılar...
Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala 28 ve 29 Ekim tarihlerindeki tatil düzenlemesi yeniden gündeme geldi. Ekim ayının son haftasına girilmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci, veli ve çalışan, bayram öncesinde okulların ve iş yerlerinin hangi saatlere kadar açık olacağını araştırıyor. Özellikle 28 Ekim'de derslerin devam edip etmeyeceği, kamu kurumlarında mesainin ne zaman sona ereceği ve özel sektörde tatilin nasıl uygulanacağı merak ediliyor. Resmi tatil takvimine göre planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, bayramın kaç gün süreceğine ilişkin sorulara da yanıt arıyor. Peki, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü yarım gün tatil mi, okullarda eğitim olacak mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili saat kaçta başlayacak, bankalar ve iş yerleri açık mı? İşte 28-29 Ekim tarihlerine ilişkin resmi tatil takvimi ve merak edilen ayrıntılar...
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim 2026 tarihinde tam gün resmi tatil uygulanacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünün kutlandığı 29 Ekim, ulusal bayramlar kapsamında yer alıyor.
Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarında mesaiye ara verilecek, resmi tatil hükümlerine tabi iş yerlerinde de tatil düzenlemesi geçerli olacak.
28 EKİM 2026 YARIM GÜN MÜ?
Cumhuriyet Bayramı kapsamında resmi tatil, 28 Ekim 2026 tarihinde saat 13.00 itibarıyla başlayacak. Bu doğrultuda okullarda ve kamu kurumlarında günün ilk yarısında normal eğitim ve mesai düzeni devam ederken, öğleden sonra tatil uygulamasına geçilecek.
29 Ekim'in tamamının da resmi tatil olmasıyla birlikte Cumhuriyet Bayramı tatili toplam 1,5 gün sürecek.
29 EKİM 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Bu yıl 29 Ekim Perşembe gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü 29 Ekim Perşembe günü Türkiye genelinde çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanacak.
29 EKİM’DE OKULLAR TATİL Mİ?
29 Ekim Perşembe günü okullarda eğitim ve öğretime ara verilecek. 28 Ekim Çarşamba günü ise resmi tatil saat 13.00’te başladığı için okullarda öğleden sonra tatil uygulanacak.
Bu nedenle öğrenciler 28 Ekim Çarşamba günü sabah eğitimlerine devam edecek, öğleden sonra ve 29 Ekim Perşembe günü ise tatil yapacak.
29 EKİM'DE KAMU KURUMLARI VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞACAK MI?
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim'de kamu kurum ve kuruluşlarında resmi tatil uygulanacak. 28 Ekim'de ise saat 13.00'e kadar normal mesai devam edecek, öğleden itibaren resmi tatil başlayacak.
Özel sektörde çalışma düzeni, iş yerlerinin faaliyetlerine ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre farklılık gösterebilecek. Resmi tatil günlerinde görev yapan çalışanların ücret ve diğer hakları ise ilgili iş mevzuatı kapsamında belirlenecek.