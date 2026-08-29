30 AĞUSTOS ANKARA KONSER VE ETKİNLİK TAKVİMİ 2026: Ücretsiz 30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara konserleri ve etkinlikleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar çıkacak?

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacak. Pazar gününe denk gelen milli bayram kutlamaları kapsamında Ankara’da ücretsiz konserler ve etkinlikler düzenlenecek. 30 Ağustos Ankara konser ve etkinlik takvimi 2026 Başkentte yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki ücretsiz 30 Ağustos Ankara konserleri ve etkinlikleri nerede, saat kaçta? 30 Ağustos’ta Ankara'da kimin konseri var, hangi sanatçılar çıkacak? İşte Ankara 30 Ağustos konserleri ve etkinlikleri...