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        Haberler Bilgi 30 AĞUSTOS ANKARA KONSER VE ETKİNLİK TAKVİMİ 2026: Ücretsiz 30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara konserleri ve etkinlikleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar çıkacak?

        30 AĞUSTOS ANKARA KONSER VE ETKİNLİK TAKVİMİ 2026: Ücretsiz 30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara konserleri ve etkinlikleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar çıkacak?

        30 Ağustos Ankara konser ve etkinlik takvimi 2026 yılı için belli oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Ankara'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Başkentin farklı ilçelerinde düzenlenecek etkinliklere katılım ücretsiz olacak. Bu kapsamda 30 Ağustos Ankara konserleri ve etkinlikleri Başkentliler tarafından araştırılmaya başlandı. ''Ücretsiz 30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara konserleri ve etkinlikleri nerede yapılacak, hangi sanatçı saat kaçta sahneye çıkacak?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İşte ilçe ilçe ücretsiz 30 Ağustos Ankara konser ve etkinlik programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 13:42 Güncelleme:
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        30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacak. Pazar gününe denk gelen milli bayram kutlamaları kapsamında Ankara’da ücretsiz konserler ve etkinlikler düzenlenecek. 30 Ağustos Ankara konser ve etkinlik takvimi 2026 Başkentte yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki ücretsiz 30 Ağustos Ankara konserleri ve etkinlikleri nerede, saat kaçta? 30 Ağustos’ta Ankara'da kimin konseri var, hangi sanatçılar çıkacak? İşte Ankara 30 Ağustos konserleri ve etkinlikleri...

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        30 AĞUSTOS ANKARA'DA KİMİN KONSERİ VAR?

        30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ankara'nın farklı ilçelerinde Eda Özülkü, Suat Suna, Yonca Evcimik, Zeynep Dizdar, Metin Özülkü, Emre Fel, Emrah Karaduman, Sefo, Erkal Sonel, Mustafa Taş, Motive, Melis Fis, Ali Kınık, Ankaralı Çoşkun, Sagopa Kajmer, Semicenk, Selda Bağcan ve Kubat konser verecek.

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        30 AĞUSTOS ANKARA KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ 2026

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümünü görkemli bir etkinlikle kutlayacak. Etkinlikte Eda Özülkü, Suat Suna, Yonca Evcimik, Zeynep Dizdar ve Metin Özülkü sahne alacak.

        Etkinlik, 30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı’nda gerçekleşecek etkinliğe vatandaşlar ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek

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        30 AĞUSTOS ÇANKAYA ETKİNLİK PROGRAMI

        Çankaya Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı resmi törenler, bando ve halk dansları gösterileriyle kutlayacak. Atapark’ta başlayacak program Kızılay’dan Bahçelievler’e, Zafer Parkı’ndan Kuğulu Park’a uzanacak. Günün finali ise Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi’nde yapılacak “Kurtuluş” film gösterimiyle olacak.

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        30 AĞUSTOS KAHRAMANKAZAN KONSER VE ETKİNLİK PROGRAMI

        Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde ise 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, 2. Uluslararası Kavurma Festivali ile birlikte düzenlenecek.

        29 Ağustos Cumartesi akşamı Emre Fel ve Emrah Karaduman'ın yanı sıra dans toplulukları sahne alacak. 30 Ağustos Pazar günü ise rap müziğin sevilen isimlerinden Sefo konser verecek.

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        30 AĞUSTOS KALECİK KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ

        Ankara'nın Kalecik ilçesinde ise Zafer Bayramı, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü yapılacak etkinliklerle kutlanacak. Kalecik Belediyesi Düğün Salonu yanında düzenlenecek etkinliklerde Erkal Sonel ve Mustafa Taş sahne alacak.

        Erkal Sonel saat 19.30'da, Mustafa Taş ise saat 21.00'de Kaleciklilerle buluşacak.

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        30 AĞUSTOS KEÇİÖREN KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ

        Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında gençlere yönelik konserler gerçekleştirilecek.

        29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenecek etkinlikte Motive ve Melis Fis sahne alacak.

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        30 AĞUSTOS PURSAKLAR KONSER TAKVİMİ

        Pursaklar Saray Selçuklu Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla halk konseri düzenlenecek.

        Alı Kinik ve Ankaralı Çoşkun, saat 19.00'dan itibaren sahnede olacak.

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        30 AĞUSTOS SİNCAN KONSER PROGRAMI

        Sincan Park'ta Zafer Bayramı haftası boyunca farklı sanatçılar konser verecek.

        28 Ağustos'ta Burak Yeter, 29 Ağustos'ta Sagopa Kajmer, 30 Ağustos'ta ise Semicenk sahne alacak. Semincek'in konseri saat 21.00'de başlayacak.

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        30 AĞUSTOS YENİMAHALLE KONSER TAKVİMİ

        Yenimahalle Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 30 Ağustos 2026 Pazar günü Selda Bağcan sahne alacak. Vedat Dalokay Parkı'nda düzenlenecek Selda Bağcan konseri saat 20.30'da başlayacak.

        Kutlamalar, 1 Eylül 2026 Salı günü Kubat konseriyle devam edecek. Ragıp Tüzün Parkı'nda düzenlenecek konser saat 20.30'da başlayacak.

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