30 AĞUSTOS İSTANBUL KONSERLERİ 2026: Ücretsiz 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul konserleri nerede, saat kaçta, hangi ilçede kim sahne alacak?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 30 Ağustos İstanbul konserleri 2026 programı da belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyelerinin düzenlediği etkinliklerde vatandaşlar bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak. İlçe ilçe hazırlanan programlar paylaşıldı. Buna göre Yıldız Tilbe, Demet Akalın Oğuzhan Koç, Bengü, Emre Altuğ, Melek Mosso ve Ceza gibi sanatçılar 30 Ağustos Zafer Bayramı için farklı ilçelerde ücretsiz olarak sahne alacak. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul konserleri nerede yapılacak, hangi sanatçılar sahne alacak? İşte ücretsiz 30 Ağustos İstanbul konser takvimi ile sahne alacak sanatçıların listesi, etkinlik yerleri ve saatleri!