Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi 30 AĞUSTOS İSTANBUL KONSERLERİ 2026: Ücretsiz 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul konserleri nerede, saat kaçta, hangi ilçede kim sahne alacak?

        30 AĞUSTOS İSTANBUL KONSERLERİ 2026: Ücretsiz 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul konserleri nerede, saat kaçta, hangi ilçede kim sahne alacak?

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul'un birçok ilçesinde ücretsiz konserler düzenlenecek. 30 Ağustos İstanbul konserleri 2026 takvimi belli oldu. Buna göre Emre Altuğ, Melek Mosso, Ceza, Selçuk Balcı, Emre Aydın, Bengü, Yıldız Tilbe, Demet Akalın ve Oğuzhan Koç gibi sanatçılar megakentin farklı ilçelerinde sahne alacak. Peki, Ücretsiz 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul konserleri nerede yapılacak, hangi sanatçı saat kaçta sahneye çıkacak? İşte ilçe ilçe ücretsiz 30 Ağustos İstanbul konser takvimi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 12:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 30 Ağustos İstanbul konserleri 2026 programı da belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyelerinin düzenlediği etkinliklerde vatandaşlar bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak. İlçe ilçe hazırlanan programlar paylaşıldı. Buna göre Yıldız Tilbe, Demet Akalın Oğuzhan Koç, Bengü, Emre Altuğ, Melek Mosso ve Ceza gibi sanatçılar 30 Ağustos Zafer Bayramı için farklı ilçelerde ücretsiz olarak sahne alacak. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul konserleri nerede yapılacak, hangi sanatçılar sahne alacak? İşte ücretsiz 30 Ağustos İstanbul konser takvimi ile sahne alacak sanatçıların listesi, etkinlik yerleri ve saatleri!

        2

        30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İSTANBUL KONSER VE ETKİNLİK PROGRAMI

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul'da düzenlenecek ücretsiz konser ve etkinlik programı belli oldu. 30 Ağustos İstanbul konserleri 2026 kapsamında kentin birçok ilçesinde sevilen sanatçılar sahneye çıkacak.

        Melek Mosso'dan Yıldız Tilbe'ye, Bengü'den Demet Akalın'a, Oğuzhan Koç'tan Ceza'ya kadar birçok ünlü isim Zafer Bayramı coşkusuna eşlik edecek.

        3

        30 AĞUSTOS İSTANBUL KONSERLERİ 2026

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul'un farklı ilçelerinde düzenlenecek konser programı şöyle:

        4

        MÜZE GAZHANE'DE REDD VE YENİ TÜRKÜ KONSERİ

        Kadıköy'deki Müze Gazhane'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri iki güne yayılacak. Program kapsamında 29 Ağustos'ta Redd, 30 Ağustos'ta ise Yeni Türkü sahne alacak.

        29 Ağustos 2026: 21.00 – Redd

        30 Ağustos 2026: 20.30 – Yeni Türkü

        Yer: Müze Gazhane

        5

        KADIKÖY'DE EMRE ALTUĞ KONSERİ

        Kadıköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri Kalamış Atatürk Parkı'nda düzenlenecek. Emre Altuğ, bayram akşamında İstanbullularla buluşacak.

        Saat: 21.00

        Yer: Kalamış Atatürk Parkı

        6

        BAKIRKÖY'DE TÜRKÜ AKBAYRAM KONSERİ

        30 Ağustos Pazar günü Bakırköy'de Türkü Akbayram sahne alacak. Zafer Bayramı’nın coşkusunun müzikle buluşacağı konserle bayram heyecanı Cumhuriyet Meydanı’nda yaşanacak.

        Saat: 21.00

        Yer: Bakırköy Cumhuriyet Meydanı

        7

        BÜYÜKÇEKMECE'DE MELEK MOSSO KONSERİ

        30 Ağustos 2026 İstanbul konserleri arasında Büyükçekmece'deki Melek Mosso konseri de yer alıyor. Cumhuriyet Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte ana sahne performansları akşam saatlerinde başlayacak.

        Kapı açılışı: 16.00

        Ana sahne başlangıcı: 20.00

        Yer: Cumhuriyet Kent Meydanı

        8

        PANDAMİ MUSİC DE KADIKÖY'DE KONSER VERECEK

        Sevilen şarkılara enerjik ve eğlenceli yorumlarıyla tanınan Pandami Music, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Kadıköy’de müzikseverlerle buluşacak.

        Grup, 30 Ağustos Pazar günü saat 21.00’de QNB Terminal Kadıköy’de bulunan Platform alanında sahne alacak.

        Açık havada gerçekleştirilecek konser ücretsiz olacak. Etkinlikte Pandami Music, repertuvarındaki sevilen şarkıları kendine özgü yorumuyla seslendirecek.

        Saat: 21.00

        Yer: QNB Terminal Kadıköy

        9

        SANCAKTEPE'DE CEZA KONSERİ

        Sancaktepe'deki Zafer Bayramı etkinliklerinde rap müziğin tanınan isimlerinden Ceza sahneye çıkacak.

        Saat: 21.15

        Yer: Meydan Park

        10

        MALTEPE'DE SELÇUK BALCI KONSERİ

        Maltepe'deki kutlama programı konser öncesinde bando gösterisi ve meşaleli yürüyüşle başlayacak. Maltepe Belediyesi önünden başlayacak yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Selçuk Balcı sahne alacak.

        20.00: Bando konseri ve meşaleli Zafer Yürüyüşü

        21.30: Selçuk Balcı konseri

        Yürüyüş başlangıç noktası: Maltepe Belediyesi önü

        Konser yeri: Cumhuriyet Meydanı

        11

        EYÜPSULTAN'DA EMRE AYDIN KONSERİ

        Eyüpsultan'da Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Emre Aydın sahne alacak. Konser Osmanlı Park'ta gerçekleştirilecek.

        Saat: 20.00

        Yer: Osmanlı Park

        12

        BEYKOZ'DA BENGÜ KONSERİ

        Beykoz'daki Zafer Bayramı etkinliklerinde Bengü sahne alacak. Konser, Beykoz Sahili Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek.

        Saat: 21.00

        Yer: Beykoz Sahili Etkinlik Alanı

        13

        GAZİOSMANPAŞA'DA YILDIZ TİLBE KONSERİ

        30 Ağustos İstanbul konser programında Yıldız Tilbe de yer alıyor. Sanatçı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek Zafer Bayramı etkinliğinde sahneye çıkacak.

        Saat: 21.30

        Yer: Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı

        14

        ÇATALCA'DA İREM DERİCİ VE ELİF SARIYAR

        Çatalca'daki 30 Ağustos etkinliklerinde vatandaşları müzik dolu bir program bekliyor. Akşam saatlerinde Elif Sarıyar DJ performansıyla sahneye çıkacak. Programın devamında ise İrem Derici konser verecek.

        20.30: Elif Sarıyar DJ performansı

        22.00: İrem Derici konseri

        Yer: Mehmetçik Meydanı Festival Sahnesi

        15

        SİLİVRİ'DE SEHER KONSERİ

        Silivri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümünü kortej yürüyüşü ve konser programıyla kutlayacak.

        30 Ağustos Pazar günü saat 19.19’da Silivri Belediyesi önünden başlayacak kortej yürüyüşünün ardından, saat 21.00’de Silivri Sahili’nde sanatçı Seher sahne alacak.

        Saat: 21.00

        Yer: Silivri Sahili

        16

        ŞİLE'DE DEMET AKALIN KONSERİ

        Şile'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Demet Akalın sahne alacak.

        Saat: 21.30

        Yer: Festival Alanı

        17

        ARNAVUTKÖY'DE OĞUZHAN KOÇ KONSERİ

        Arnavutköy'de Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Oğuzhan Koç sahne alacak. Etkinlik, Arnavutköy Şehir Parkı'nda gerçekleştirilecek.

        Saat: 20.00

        Yer: Arnavutköy Şehir Parkı

        18

        ÇEKMEKÖY'DE RAFET EL ROMAN KONSERİ

        Çekmeköy'de Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü, düzenlenecek özel etkinliklerle kutlanacak. Taşdelen Eski Lunapark Alanı’nda gerçekleştirilecek etkinlik, 30 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da başlayacak.

        Gecenin açılışında Noyan ve DJ Ömer YK sahne alacak. Ardından Rafet El Roman, sevilen şarkılarıyla Çekmeköylülerle buluşacak.

        19.00: Noyan

        20.00: DJ Ömer YK

        21.00: Rafet El Roman

        Yer: Taşdelen Eski Lunapark Alanı

        19

        BAHÇELİEVLER'DE PAU KONSERİ

        Bahçelievler'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenecek etkinlikle yaşanacak. PAU, bayram programı kapsamında sahneye çıkacak.

        Saat: 20.30

        Yer: Milli Egemenlik Parkı

        20

        PENDİK – AHMET ŞAFAK KONSERİ

        Pendik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Ahmet Şafak sahne alacak.

        Saat: 21.00

        Yer: Pendik Sahil Meydanı

        ÖNERİLEN VİDEO
        #30 Ağustos İstanbul konserleri
        #30 Ağustos İstanbul konser 2026 takvimi
        #ücretsiz İstanbul 30 Ağustos konserleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Türkiye'nin yeni Turcorn'u belli oldu
        Türkiye'nin yeni Turcorn'u belli oldu
        "Skriniar ve Ake'den çok şey öğreneceğim"
        "Skriniar ve Ake'den çok şey öğreneceğim"
        Yazar Murat Koparan evinde öldürüldü
        Yazar Murat Koparan evinde öldürüldü
        İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacak
        İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacak
        Rafael Leao, G.Saray için geliyor!
        Rafael Leao, G.Saray için geliyor!
        Anne sevgisi engel tanımadı: Önce kilo verdi, sonra böbreğini verdi
        Anne sevgisi engel tanımadı: Önce kilo verdi, sonra böbreğini verdi
        Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor!
        Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor!
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        Adadan adaya yürüyorlar
        Adadan adaya yürüyorlar
        Güzellik merkezinde skandal!
        Güzellik merkezinde skandal!
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        130 milyon ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı
        130 milyon ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        "Tarihin en büyük petrol anlaşmasını yaptık"
        "Tarihin en büyük petrol anlaşmasını yaptık"
        "Dominant bir kadınım"
        "Dominant bir kadınım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Dünyayı saran ‘jogging’ çılgınlığı nasıl başladı?
        Dünyayı saran ‘jogging’ çılgınlığı nasıl başladı?
        "Bu aşk partnerliği değil"
        "Bu aşk partnerliği değil"