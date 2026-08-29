30 AĞUSTOS İSTANBUL KONSERLERİ 2026: Ücretsiz 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul konserleri nerede, saat kaçta, hangi ilçede kim sahne alacak?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul'un birçok ilçesinde ücretsiz konserler düzenlenecek. 30 Ağustos İstanbul konserleri 2026 takvimi belli oldu. Buna göre Emre Altuğ, Melek Mosso, Ceza, Selçuk Balcı, Emre Aydın, Bengü, Yıldız Tilbe, Demet Akalın ve Oğuzhan Koç gibi sanatçılar megakentin farklı ilçelerinde sahne alacak. Peki, Ücretsiz 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul konserleri nerede yapılacak, hangi sanatçı saat kaçta sahneye çıkacak? İşte ilçe ilçe ücretsiz 30 Ağustos İstanbul konser takvimi!
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 30 Ağustos İstanbul konserleri 2026 programı da belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyelerinin düzenlediği etkinliklerde vatandaşlar bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak. İlçe ilçe hazırlanan programlar paylaşıldı. Buna göre Yıldız Tilbe, Demet Akalın Oğuzhan Koç, Bengü, Emre Altuğ, Melek Mosso ve Ceza gibi sanatçılar 30 Ağustos Zafer Bayramı için farklı ilçelerde ücretsiz olarak sahne alacak. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul konserleri nerede yapılacak, hangi sanatçılar sahne alacak? İşte ücretsiz 30 Ağustos İstanbul konser takvimi ile sahne alacak sanatçıların listesi, etkinlik yerleri ve saatleri!
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İSTANBUL KONSER VE ETKİNLİK PROGRAMI
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul'da düzenlenecek ücretsiz konser ve etkinlik programı belli oldu. 30 Ağustos İstanbul konserleri 2026 kapsamında kentin birçok ilçesinde sevilen sanatçılar sahneye çıkacak.
Melek Mosso'dan Yıldız Tilbe'ye, Bengü'den Demet Akalın'a, Oğuzhan Koç'tan Ceza'ya kadar birçok ünlü isim Zafer Bayramı coşkusuna eşlik edecek.
30 AĞUSTOS İSTANBUL KONSERLERİ 2026
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul'un farklı ilçelerinde düzenlenecek konser programı şöyle:
MÜZE GAZHANE'DE REDD VE YENİ TÜRKÜ KONSERİ
Kadıköy'deki Müze Gazhane'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri iki güne yayılacak. Program kapsamında 29 Ağustos'ta Redd, 30 Ağustos'ta ise Yeni Türkü sahne alacak.
29 Ağustos 2026: 21.00 – Redd
30 Ağustos 2026: 20.30 – Yeni Türkü
Yer: Müze Gazhane
KADIKÖY'DE EMRE ALTUĞ KONSERİ
Kadıköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri Kalamış Atatürk Parkı'nda düzenlenecek. Emre Altuğ, bayram akşamında İstanbullularla buluşacak.
Saat: 21.00
Yer: Kalamış Atatürk Parkı
BAKIRKÖY'DE TÜRKÜ AKBAYRAM KONSERİ
30 Ağustos Pazar günü Bakırköy'de Türkü Akbayram sahne alacak. Zafer Bayramı’nın coşkusunun müzikle buluşacağı konserle bayram heyecanı Cumhuriyet Meydanı’nda yaşanacak.
Saat: 21.00
Yer: Bakırköy Cumhuriyet Meydanı
BÜYÜKÇEKMECE'DE MELEK MOSSO KONSERİ
30 Ağustos 2026 İstanbul konserleri arasında Büyükçekmece'deki Melek Mosso konseri de yer alıyor. Cumhuriyet Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte ana sahne performansları akşam saatlerinde başlayacak.
Kapı açılışı: 16.00
Ana sahne başlangıcı: 20.00
Yer: Cumhuriyet Kent Meydanı
PANDAMİ MUSİC DE KADIKÖY'DE KONSER VERECEK
Sevilen şarkılara enerjik ve eğlenceli yorumlarıyla tanınan Pandami Music, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Kadıköy’de müzikseverlerle buluşacak.
Grup, 30 Ağustos Pazar günü saat 21.00’de QNB Terminal Kadıköy’de bulunan Platform alanında sahne alacak.
Açık havada gerçekleştirilecek konser ücretsiz olacak. Etkinlikte Pandami Music, repertuvarındaki sevilen şarkıları kendine özgü yorumuyla seslendirecek.
Saat: 21.00
Yer: QNB Terminal Kadıköy
SANCAKTEPE'DE CEZA KONSERİ
Sancaktepe'deki Zafer Bayramı etkinliklerinde rap müziğin tanınan isimlerinden Ceza sahneye çıkacak.
Saat: 21.15
Yer: Meydan Park
MALTEPE'DE SELÇUK BALCI KONSERİ
Maltepe'deki kutlama programı konser öncesinde bando gösterisi ve meşaleli yürüyüşle başlayacak. Maltepe Belediyesi önünden başlayacak yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Selçuk Balcı sahne alacak.
20.00: Bando konseri ve meşaleli Zafer Yürüyüşü
21.30: Selçuk Balcı konseri
Yürüyüş başlangıç noktası: Maltepe Belediyesi önü
Konser yeri: Cumhuriyet Meydanı
EYÜPSULTAN'DA EMRE AYDIN KONSERİ
Eyüpsultan'da Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Emre Aydın sahne alacak. Konser Osmanlı Park'ta gerçekleştirilecek.
Saat: 20.00
Yer: Osmanlı Park
BEYKOZ'DA BENGÜ KONSERİ
Beykoz'daki Zafer Bayramı etkinliklerinde Bengü sahne alacak. Konser, Beykoz Sahili Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek.
Saat: 21.00
Yer: Beykoz Sahili Etkinlik Alanı
GAZİOSMANPAŞA'DA YILDIZ TİLBE KONSERİ
30 Ağustos İstanbul konser programında Yıldız Tilbe de yer alıyor. Sanatçı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek Zafer Bayramı etkinliğinde sahneye çıkacak.
Saat: 21.30
Yer: Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı
ÇATALCA'DA İREM DERİCİ VE ELİF SARIYAR
Çatalca'daki 30 Ağustos etkinliklerinde vatandaşları müzik dolu bir program bekliyor. Akşam saatlerinde Elif Sarıyar DJ performansıyla sahneye çıkacak. Programın devamında ise İrem Derici konser verecek.
20.30: Elif Sarıyar DJ performansı
22.00: İrem Derici konseri
Yer: Mehmetçik Meydanı Festival Sahnesi
SİLİVRİ'DE SEHER KONSERİ
Silivri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümünü kortej yürüyüşü ve konser programıyla kutlayacak.
30 Ağustos Pazar günü saat 19.19’da Silivri Belediyesi önünden başlayacak kortej yürüyüşünün ardından, saat 21.00’de Silivri Sahili’nde sanatçı Seher sahne alacak.
Saat: 21.00
Yer: Silivri Sahili
ŞİLE'DE DEMET AKALIN KONSERİ
Şile'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Demet Akalın sahne alacak.
Saat: 21.30
Yer: Festival Alanı
ARNAVUTKÖY'DE OĞUZHAN KOÇ KONSERİ
Arnavutköy'de Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Oğuzhan Koç sahne alacak. Etkinlik, Arnavutköy Şehir Parkı'nda gerçekleştirilecek.
Saat: 20.00
Yer: Arnavutköy Şehir Parkı
ÇEKMEKÖY'DE RAFET EL ROMAN KONSERİ
Çekmeköy'de Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü, düzenlenecek özel etkinliklerle kutlanacak. Taşdelen Eski Lunapark Alanı’nda gerçekleştirilecek etkinlik, 30 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da başlayacak.
Gecenin açılışında Noyan ve DJ Ömer YK sahne alacak. Ardından Rafet El Roman, sevilen şarkılarıyla Çekmeköylülerle buluşacak.
19.00: Noyan
20.00: DJ Ömer YK
21.00: Rafet El Roman
Yer: Taşdelen Eski Lunapark Alanı
BAHÇELİEVLER'DE PAU KONSERİ
Bahçelievler'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenecek etkinlikle yaşanacak. PAU, bayram programı kapsamında sahneye çıkacak.
Saat: 20.30
Yer: Milli Egemenlik Parkı
PENDİK – AHMET ŞAFAK KONSERİ
Pendik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Ahmet Şafak sahne alacak.
Saat: 21.00
Yer: Pendik Sahil Meydanı