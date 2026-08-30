30 Ağustos'ta eczaneler açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczanelerin çalışma durumu, ilaç almak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2026 yılında pazar gününe denk gelen 30 Ağustos'ta resmi tatil uygulanacak. Bu nedenle eczanelerin çalışma düzeni de nöbet sistemine göre şekillenecek. Vatandaşlar, 30 Ağustos 2026 Pazar günü açık olacak nöbetçi eczaneleri ve bulundukları ilçedeki nöbetçi eczane listesini araştırıyor. Peki, 30 Ağustos'ta eczaneler açık mı? İşte, 30 Ağustos eczanelerin çalışma durumu…