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        Haberler Bilgi 30 Ağustos'ta eczaneler açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı?

        30 Ağustos'ta eczaneler açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı?

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 2026 yılında pazar gününe denk gelmesiyle birlikte eczanelerin çalışma durumu merak ediliyor. Resmi tatil günlerinde eczanelerin genel çalışma düzeni değişirken, vatandaşlar ilaç ihtiyaçları için nöbetçi eczanelerin hangi adreslerde hizmet verdiğini araştırıyor. İşte, 30 Ağustos nöbetçi hastane sorgulama ekranı hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 13:23 Güncelleme:
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        30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczanelerin çalışma durumu, ilaç almak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2026 yılında pazar gününe denk gelen 30 Ağustos'ta resmi tatil uygulanacak. Bu nedenle eczanelerin çalışma düzeni de nöbet sistemine göre şekillenecek. Vatandaşlar, 30 Ağustos 2026 Pazar günü açık olacak nöbetçi eczaneleri ve bulundukları ilçedeki nöbetçi eczane listesini araştırıyor. Peki, 30 Ağustos'ta eczaneler açık mı? İşte, 30 Ağustos eczanelerin çalışma durumu…

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        30 AĞUSTOS'TA ECZANELER AÇIK MI?

        30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye'de resmi tatil günleri arasında yer alıyor. 2026 yılında 30 Ağustos'un pazar gününe denk gelmesi nedeniyle normal eczaneler hizmet vermeyecek. Resmi tatil günlerinde olduğu gibi 30 Ağustos Pazar günü de vatandaşların ilaç ihtiyaçları nöbetçi eczaneler üzerinden karşılanacak.

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        30 AĞUSTOS'TA NÖBETÇİ ECZANELER AÇIK OLACAK MI?

        30 Ağustos 2026 Pazar günü nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Nöbetçi eczaneler, resmi tatil nedeniyle kapalı olan eczanelerin yerine vatandaşların acil ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için görev yapacak.

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        Nöbetçi eczanelerin çalışma saatleri ve listesi il ile ilçeye göre değişebiliyor. Sağlık müdürlüklerinin yayımladığı güncel nöbet listelerinden ilgili eczanenin adı, adresi ve çalışma saatleri kontrol edilebiliyor.

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        30 AĞUSTOS 2026 NÖBETÇİ ECZANE NASIL SORGULANIR?

        30 Ağustos Pazar günü nöbetçi eczane arayan vatandaşlar, bulundukları ilin veya ilçenin sağlık müdürlüğü tarafından yayımlanan nöbetçi eczane listelerini kontrol edebilir. Ayrıca bazı sağlık kuruluşlarının internet sitelerinde de güncel nöbetçi eczane bilgileri yer alıyor.

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        #30 ağustos
        #eczane
        #Nöbetçi eczane
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