30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kaçıncı yılı? 2026'da Zafer Bayramı kaçıncı kez kutlanıyor?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 2026 yılında kaçıncı kez kutlanacağı merak konusu olurken, Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos 1922'nin tarihi önemi de yeniden gündeme geldi. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 2026'da kaçıncı yılı? Zafer Bayramı ne zaman ilan edildi ve ilk kez ne zaman kutlandı?
30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı sırasında kazandığı Büyük Zafer'in yıl dönümünde her yıl kutlanıyor. 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kazanılmasıyla kesin bir zafere dönüştü. 2026 yılında 104. yıl dönümü kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ilan tarihi ve ilk kez kutlandığı yıl da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı ne zaman ilan edildi, ilk kez ne zaman kutlandı?
2026'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN KAÇINCI YILI?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 2026 yılında 104. yıl dönümü kutlanacak. 30 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz'un kesin zaferle sonuçlanmasının üzerinden 104 yıl geçti.
Büyük Taarruz, 26 Ağustos 1922'de başladı. Türk ordusunun kazandığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi ise 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlandı. Bu zafer, Kurtuluş Savaşı'nın askeri açıdan en önemli dönüm noktalarından biri oldu.
ZAFER BAYRAMI NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?
30 Ağustos, 1923 yılında Zafer Bayramı olarak ilk kez kutlandı. Tarihin resmi bayram olarak kabul edilmesi ise 1935 yılında gerçekleşti. 30 Ağustos'un bayram olarak kabul edilmesiyle birlikte bu tarih her yıl Türkiye genelinde çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanmaya başladı.
30 AĞUSTOS NEDEN KUTLANIYOR?
30 Ağustos, Türk ordusunun Büyük Taarruz kapsamında kazandığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ndeki kesin zaferi nedeniyle kutlanıyor.
26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz'un ardından Türk ordusu, 30 Ağustos'ta Yunan ordusuna karşı büyük bir zafer kazandı. Bu gelişme, Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhasının sona ermesinde belirleyici oldu.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İLK NE ZAMAN KUTLANDI?
30 Ağustos Zaferi'nin ilk yıl dönümü 30 Ağustos 1923'te kutlandı. Zaferin ardından geçen yıllarda 30 Ağustos, Türkiye'nin önemli milli günlerinden biri haline geldi. 1935 yılında ise 30 Ağustos resmi olarak Zafer Bayramı adıyla milli bayram olarak kabul edildi. Bu tarihten itibaren her yıl 30 Ağustos'ta ülke genelinde resmi törenler düzenleniyor.
30 AĞUSTOS 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
30 Ağustos Zafer Bayramı, 2026 yılında pazar günü kutlanıyor. Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için kamu kurumları bu tarihte hizmet vermeyecek. Özel sektör ve bazı işletmelerin çalışma düzeni ise kendi uygulamalarına göre değişebilecek.