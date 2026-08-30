30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kaçıncı yılı? 2026'da Zafer Bayramı kaçıncı kez kutlanıyor?

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı sırasında kazandığı Büyük Zafer'in yıl dönümünde her yıl kutlanıyor. 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kazanılmasıyla kesin bir zafere dönüştü. 2026 yılında 104. yıl dönümü kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ilan tarihi ve ilk kez kutlandığı yıl da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı ne zaman ilan edildi, ilk kez ne zaman kutlandı?