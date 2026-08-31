DHMİ'DE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

DHMİ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevindeki değişiklik, sivil havacılık sektörü açısından da önem taşıyor. Fatih Çakmak, kurumda daha önce Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.

Yeni atama ile birlikte DHMİ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Fatih Çakmak üstlenmiş oldu.

31 AĞUSTOS 2026 RESMİ GAZETE'DE ALINAN KARARLAR

31 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla üç önemli kurumda üst düzey görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığı: Coşkun Yılmaz

BTK Başkanlığı: Mehmet Koçyiğit

DHMİ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı: Fatih Çakmak

BTK Kurul üyeliklerine ise Batuhan Mumcu, Enes Çakmak, Celalettin Dinçer ve Liman Peker atandı.

RESMİ GAZETE KARARLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

31 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan tüm karar, yönetmelik, tebliğ ve atama işlemleri Resmî Gazete'nin resmi internet sitesinden takip edilebiliyor. Vatandaşlar tarih seçerek ilgili günün Resmî Gazete içeriğine ulaşabiliyor.

31 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararları da ilgili bölümden görüntülenebiliyor.