Atama kararları Resmi Gazete'de 31 Ağustos 2026: İşte Resmi Gazete' alınan kararları
Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla bazı kurumlarda üst düzey atamalar gerçekleştirildi. Atama kararları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine yeni bir isim getirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığı görevinde de değişikliğe gidildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına da yeni atama yapıldı. Resmî Gazete'de yayımlanan kararlarla birlikte kamu kurumlarındaki yeni görev dağılımları belli oldu. Peki, 31 Ağustos 2026 Resmî Gazete atama kararları neler, hangi isimler hangi görevlere atandı? İşte, Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararları ve görevlendirilen isimler...
31 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan atama kararları yayımlandı. Kararlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ilişkin görev değişiklikleri dikkat çekti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz getirildi. BTK Başkanlığına mevcut Kurul Üyesi Mehmet Koçyiğit atanırken, BTK Kurul üyeliklerine de dört yeni isim getirildi. Peki, 31 Ağustos 2026 Resmî Gazete atama kararları neler, hangi isimler hangi görevlere atandı? İşte, Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararlarının ayrıntıları...
RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI 31 AĞUSTOS 2026
31 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2026/273, 2026/274 ve 2026/275 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları ile bazı kamu kurumlarında üst düzey atamalar yapıldı.
Kararlar kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığı, BTK Başkanlığı ve Kurul üyelikleri ile DHMİ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde değişikliğe gidildi.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞINA COŞKUN YILMAZ GETİRİLDİ
31 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yer alan 2026/273 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atama yapıldı.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı olarak görev yapan Coşkun Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.
BTK BAŞKANLIĞINA MEHMET KOÇYİĞİT ATANDI
2026/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nda üst düzey görev değişikliği gerçekleştirildi.
Karara göre mevcut Kurul Üyesi Mehmet Koçyiğit, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.
BTK Kurul üyeliklerine ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Enes Çakmak, Celalettin Dinçer ve Liman Peker atandı.
BTK KURUL ÜYELİKLERİNE HANGİ İSİMLER ATANDI?
31 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda BTK Kurul üyeliklerine dört isim getirildi.
Yeni BTK Kurul üyeleri şöyle:
Batuhan Mumcu
Enes Çakmak
Celalettin Dinçer
Liman Peker
Atamalar, ilgili kanun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirildi.
DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE FATİH ÇAKMAK ATANDI
Resmî Gazete'de yayımlanan 2026/275 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeni atama yapıldı.
Karar kapsamında DHMİ Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Fatih Çakmak, DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.
DHMİ'DE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ
DHMİ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevindeki değişiklik, sivil havacılık sektörü açısından da önem taşıyor. Fatih Çakmak, kurumda daha önce Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.
Yeni atama ile birlikte DHMİ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Fatih Çakmak üstlenmiş oldu.
31 AĞUSTOS 2026 RESMİ GAZETE'DE ALINAN KARARLAR
31 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla üç önemli kurumda üst düzey görev değişiklikleri gerçekleştirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığı: Coşkun Yılmaz
BTK Başkanlığı: Mehmet Koçyiğit
DHMİ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı: Fatih Çakmak
BTK Kurul üyeliklerine ise Batuhan Mumcu, Enes Çakmak, Celalettin Dinçer ve Liman Peker atandı.
RESMİ GAZETE KARARLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
31 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan tüm karar, yönetmelik, tebliğ ve atama işlemleri Resmî Gazete'nin resmi internet sitesinden takip edilebiliyor. Vatandaşlar tarih seçerek ilgili günün Resmî Gazete içeriğine ulaşabiliyor.
31 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararları da ilgili bölümden görüntülenebiliyor.