600-700-800 bin sıralama ile hangi bölümlere girilir? YKS 1 milyon sıralama ile alım yapan bölümler listesi

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başladı. YKS sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte 600 bin, 700 bin, 800 bin, 1 milyon ve 2 milyon başarı sıralamasına sahip adaylar hangi bölümlere yerleşebileceklerini araştırmaya yöneldi. Tercih döneminde adaylara yol gösteren en önemli veriler arasında önceki yılların taban başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri bulunurken, tercihlerin kesinleşmesinde 2026 YKS yerleştirme kılavuzu belirleyici olacak. İşte başarı sıralamasına göre değerlendirilebilecek bölüm seçenekleri...