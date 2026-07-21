600-700-800 bin sıralama ile hangi bölümlere girilir? YKS 1 milyon sıralama ile alım yapan bölümler listesi
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih maratonu gündeme geldi. Puan ve başarı sıralamalarını öğrenen adaylar, özellikle 600 bin, 700 bin, 800 bin, 1 milyon ve 2 milyon başarı sıralamasıyla hangi üniversite ve bölümlerin tercih edilebileceğini merak ediyor. Tercih listelerini oluştururken geçmiş yıllara ait taban başarı sıralamaları, kontenjanlar ve doluluk oranlarını inceleyen adaylar, kendileri için en uygun seçenekleri belirlemeye çalışıyor. İşte 2026 tercih döneminde referans alınabilecek bölüm ve üniversitelere ilişkin detaylar...
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başladı. YKS sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte 600 bin, 700 bin, 800 bin, 1 milyon ve 2 milyon başarı sıralamasına sahip adaylar hangi bölümlere yerleşebileceklerini araştırmaya yöneldi. Tercih döneminde adaylara yol gösteren en önemli veriler arasında önceki yılların taban başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri bulunurken, tercihlerin kesinleşmesinde 2026 YKS yerleştirme kılavuzu belirleyici olacak. İşte başarı sıralamasına göre değerlendirilebilecek bölüm seçenekleri...
2 YILLIK TYT PUANIYLA ALAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?
TYT puanı ile üniversitelerin 2 yıllık bölümlerine yerleşilebiliyor. Ön lisans bölümlerinin haricinde yetenek sınavı ile alan bölümler ve üniversiteler de tercih edilebiliyor.
TYT PUANI İLE ALAN BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZv
YKS 2026 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
YKS tercih döneminde adayların yararlanacağı taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri önceki yerleştirme sonuçları esas alınarak güncelleniyor. 2026 yılına ilişkin en düşük ve en yüksek yerleştirme puanları ise tercih ve kayıt sürecinin sona ermesinin ardından netleşerek kamuoyuna duyurulacak.
YKS DÜŞÜK PUANLI TERCİH EDİLEBİLEN ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMLER
Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.