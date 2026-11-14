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        Haberler Bilgi Akaryakıt fiyatları 14 Kasım 2026: Benzin, LPG, Mazot (Motorin) indirim veya zam geldi mi, ne kadar oldu?

        Akaryakıt fiyatları 14 Kasım 2026: Benzin, LPG, Mazot (Motorin) indirim veya zam geldi mi, ne kadar oldu?

        Araç sahipleri güncel benzin ve motorin fiyatları ile ilgili son gelişmeleri takip ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler, yurt içindeki akaryakıt fiyatını doğrudan etkiliyor. En son 12 Kasım Perşembe günü benzinin litre fiyatına 3,54 TL indirim yapılmış ve indirim, pompa fiyatlarına yansıtılmıştı. Benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi gündemdeki yerini korurken, araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Peki, Ankara, İzmir, İstanbul 14 Kasım 2026 benzin, LPG, Mazot (Motorin) indirim veya zam geldi mi, ne kadar oldu? İşte, detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 18:45 Güncelleme:
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        1

        Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri günün en çok aratılan konu başlığı oluyor. Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 14 Kasım 2026 Cumartesi günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları açıklandı. Peki Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 14 Kasım 2026 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte, güncel akaryakıt fiyatlarında son durum

        2

        MOTORİN İNDİRİMİ VAR MI?

        Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, uluslararası piyasalarda işlenmiş ürün fiyatlarının gerilemesiyle birlikte motorin grubunda indirim beklentisi oluştu. Motorin fiyatlarında indirim beklentisi için 14 Kasım 2026 Cumartesi günü öne çıkıyor. Motorinin litre fiyatında yaklaşık 4 TL indirim yapılması öngörülüyor. İndirimin gerçekleşmesi halinde motorin fiyatları cumartesi gününden itibaren düşecek.

        3

        BENZİNE İNDİRİM VEYA ZAM VAR MI?

        Petrol fiyatlarındaki düşüş, benzine indirim olarak yansıdı. 12 Kasım 2026 itibarıyla benzinde yaklaşık 3,40 TL'lik bir indirim gerçekleşti. Bugün için indirim veya zam yok

        4

        14 KASIM 2026 BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 71,20 TL

        Motorin: 95,20 TL

        LPG: 50,70 TL

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 71,00 TL

        Motorin: 95,10 TL

        LPG: 50,10 TL

        ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 72,20 TL

        Motorin: 96,40 TL

        LPG: 50,79 TL

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 72,40 TL

        Motorin: 96,60 TL

        LPG: 50,70 TL

        5

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki gelişmeler, döviz kuru, vergiler ve dağıtım maliyetleri dikkate alınarak belirleniyor. Rafineri çıkış fiyatının üzerine ÖTV (Özel Tüketim Vergisi), KDV, dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve bayi kâr marjı eklenerek pompa satış fiyatı oluşturuluyor. Uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş veya düşüşler ile döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyabiliyor.

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        #Akaryakıt fiyatları
        #benzin
        #motorin
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