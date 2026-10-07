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        Haberler Bilgi Yaşam Akaryakıt fiyatları son durum: 7 Ekim 2026 Motorin indirimi geldi mi, benzin ne kadar oldu, kaç TL zamlandı? Ankara, İzmir, İstanbul benzin, LPG, motorin fiyatları

        Akaryakıt fiyatları son durum: 7 Ekim 2026 Motorin indirimi geldi mi, benzin ne kadar oldu, kaç TL zamlandı? Ankara, İzmir, İstanbul benzin, LPG, motorin fiyatları

        Araç sahipleri akaryakıt fiyatları son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. En son motorinin litre fiyatına ortalama 4,90 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar ise pompaya yansıdı. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları değişmeye devam ediyor. Peki, 7 Ekim 2026 LPG'ye, benzine ve motorine zam geldi mi, indirim var mı? İşte güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir LPG, benzin ve motorin tutarlarında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 18:29 Güncelleme:
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        Benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir değişiklik olup olmayacağı gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimler, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. En son motorine indirim gelmişti. 7 Ekim Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere güncel fiyatlar araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Peki, 7 Ekim 2026 bugün motorin indirimi geldi mi, benzin ne kadar oldu, kaç TL zamlandı? İşte, Ankara, İzmir, İstanbul benzin, LPG, motorin fiyatları

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        MOTORİNE İNDİRİM YANSIDI

        Motorin litre fiyatında yapılan 4 lira 95 kuruşluk indirim, 6 Ekim'den itibaren geçerli oldu. İndirim sonrası birçok kentte motorinin litre fiyatı 90-91 lira seviyelerine geriledi.

        7 Ekim’de motorin veya benzin indirimi gelmedi.

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        İZMİR 7 EKİM 2026 AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 85.90 TL

        Motorin litre fiyatı: 91.50 TL

        LPG litre fiyatı: 41.20 TL

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI 7 EKİM 2026 AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 84.70 TL

        Motorin litre fiyatı: 90.20 TL

        LPG litre fiyatı: 41.20 TL

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI 7 EKİM 2026 AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 84.50 TL

        Motorin litre fiyatı: 90.00 TL

        LPG litre fiyatı: 40.60 TL

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        ANKARA 7 EKİM 2026 AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 85.70 TL

        Motorin litre fiyatı: 91.30 TL

        LPG litre fiyatı: 41.29 TL

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        #benzin
        #motorin
        #Akaryakıt fiyatları
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