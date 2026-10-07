Akaryakıt fiyatları son durum: 7 Ekim 2026 Motorin indirimi geldi mi, benzin ne kadar oldu, kaç TL zamlandı? Ankara, İzmir, İstanbul benzin, LPG, motorin fiyatları

Benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir değişiklik olup olmayacağı gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimler, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. En son motorine indirim gelmişti. 7 Ekim Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere güncel fiyatlar araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Peki, 7 Ekim 2026 bugün motorin indirimi geldi mi, benzin ne kadar oldu, kaç TL zamlandı? İşte, Ankara, İzmir, İstanbul benzin, LPG, motorin fiyatları