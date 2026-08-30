Akaryakıta ÖTV zammı geliyor! Benzin ve motorin ne kadar olacak?
Akaryakıt fiyatlarında ÖTV düzenlemesiyle birlikte yeni dönem başlıyor. Ağustos ayında uygulanan sıfır ÖTV kararının ardından motorinin litre fiyatına eylül ayında yeni bir zam yansıtılacak. Yeni takvime göre motorinde ÖTV tutarı 1 Eylül 2026 itibarıyla 3 TL olarak uygulanacak. Yüzde 20 KDV'nin eklenmesiyle birlikte motorinin litre fiyatında toplam 3 lira 60 kuruşluk artış gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, akaryakıta ÖTV zammı ne zaman gelecek, benzin ve motorin ne kadar olacak? İşte, 30 Ağustos 2026 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden araç sahipleri, 1 Eylül'den itibaren uygulanacak yeni ÖTV tutarını araştırmaya başladı. Ağustos ayında sıfır olarak uygulanan motorin ÖTV'si, eylül ayından itibaren kademeli şekilde artırılacak. Buna göre motorinde ÖTV tutarı eylül ayında 3 TL olurken KDV'nin eklenmesiyle pompa fiyatına 3,60 TL yansıyacak. Ekim, kasım ve aralık aylarında ise ÖTV tutarının her ay 3 TL artırılması planlanıyor. Peki, akaryakıta ÖTV zammı ne zaman gelecek, benzin ve motorin zam gelecek mi? İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, mazot, LPG fiyatları...
AKARYAKITA ÖTV ZAMMI NE ZAMAN GELECEK?
Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi kapsamında motorinin litre fiyatına 1 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla zam yansıyacak. Ağustos ayında sıfır olarak uygulanan motorin ÖTV'si, eylül ayında 3 TL olarak uygulanacak.
Yüzde 20 KDV'nin de eklenmesiyle birlikte motorinin pompa fiyatına 3 lira 60 kuruş zam yansıtılacak. Böylece 1 Eylül itibarıyla motorin kullanan araç sahiplerinin ödeyeceği litre fiyatı artacak.
1 EYLÜL'DE MOTORİNE NE KADAR ZAM GELECEK?
Motorinde ÖTV tutarı 1 Eylül itibarıyla 3 TL olacak. Bu tutara yüzde 20 KDV'nin eklenmesiyle birlikte pompaya yansıyacak toplam zam 3,60 TL olarak hesaplanıyor.
Dolayısıyla 1 Eylül'den itibaren motorinin litre fiyatında ÖTV kaynaklı 3 lira 60 kuruşluk artış görülecek. Akaryakıt fiyatlarında döviz kuru ve petrol fiyatlarına bağlı değişimler ise ayrıca pompa fiyatlarına yansıyabiliyor.
EYLÜL, EKİM, KASIM VE ARALIK AKARYAKIT ÖTV TUTARLARI
Yeni takvim kapsamında motorinde ÖTV tutarının yıl sonuna kadar her ay 3 TL artırılması planlanıyor. Buna göre akaryakıt ÖTV tutarları aylara göre şöyle olacak:
EYLÜL, EKİM, KASIM VE ARALIK ÖTV TUTARLARI
Kararla birlikte akaryakıt ürünlerinde ÖTV tutarları aylara göre kademeli olarak artırılacak.
13-31 Ağustos 2026: 0 TL
1-30 Eylül 2026: 3 TL
1-31 Ekim 2026: 6 TL
1-30 Kasım 2026: 9 TL
1-31 Aralık 2026: 12 TL
Söz konusu düzenleme kapsamında ÖTV tutarı her ay 3 TL artış gösterecek.
AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzinin litresi: 74.34 TL
Motorinin litresi: 77.48 TL
LPG: 33.79 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzinin litresi: 74.20 TL
Motorinin litresi: 77.34 TL
LPG: 33.19 TL