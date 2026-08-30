Akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden araç sahipleri, 1 Eylül'den itibaren uygulanacak yeni ÖTV tutarını araştırmaya başladı. Ağustos ayında sıfır olarak uygulanan motorin ÖTV'si, eylül ayından itibaren kademeli şekilde artırılacak. Buna göre motorinde ÖTV tutarı eylül ayında 3 TL olurken KDV'nin eklenmesiyle pompa fiyatına 3,60 TL yansıyacak. Ekim, kasım ve aralık aylarında ise ÖTV tutarının her ay 3 TL artırılması planlanıyor. Peki, akaryakıta ÖTV zammı ne zaman gelecek, benzin ve motorin zam gelecek mi? İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, mazot, LPG fiyatları...