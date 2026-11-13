Akaryakıta peş peşe indirim, motorinde indirim beklentisi! Mazota ne kadar indirim gelecek, motorin ne kadar olacak?
Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek indirim gelişmeleri yaşanıyor. Brent petrol fiyatlarının gerilemesi, benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisini beraberinde getirdi. Benzinin litre fiyatına 12 Kasım Perşembe günü 3,54 TL indirim uygulanırken gözler şimdi motorin fiyatlarına çevrildi. Milyonlarca araç sahibi, mazot fiyatlarında yapılacak yeni indirimin pompaya ne zaman yansıyacağını araştırmaya başladı. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre motorinin litre fiyatında yaklaşık 4 TL indirim bekleniyor. Peki, motorine indirim ne zaman gelecek, mazotun litresi kaç TL olacak? İşte 14 Kasım 2026 motorin indirimi beklentisi ve İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt tabelalarında yaşanan değişim, benzin ve motorin kullanan sürücülerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Benzine yapılan 3,54 TL'lik indirimin ardından motorin grubunda da önemli bir fiyat düşüşü bekleniyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre motorin indiriminin hafta sonunda pompaya yansıması öngörülüyor. Araç sahipleri özellikle mazotun litre fiyatının indirim sonrasında hangi seviyeye gerileyeceğini merak ediyor. Peki, 13 Kasım Cuma motorine kaç TL indirim gelecek? İşte benzin, motorin, LPG fiyatı...
BENZİNE 3,54 TL İNDİRİM GELDİ!
Akaryakıt fiyatlarında indirim hareketliliği benzin grubunda başladı. 12 Kasım 2026 Perşembe günü benzinin litre fiyatına 3,54 TL indirim uygulandı. Yapılan indirim pompa fiyatlarına yansırken benzin kullanan araç sahipleri de rahat nefes aldı.
Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından motorin grubunda da indirim beklentisi güçlendi. Böylece benzinden sonra motorin kullanan sürücüler için de yeni bir fiyat düşüşü gündeme geldi.
MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELECEK?
Motorin fiyatlarında beklenen indirimin 14 Kasım 2026 Cumartesi gününden itibaren geçerli olması öngörülüyor. Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre motorinin litre fiyatında yaklaşık 4 TL düşüş bekleniyor.
İndirimin gerçekleşmesi halinde gece yarısından itibaren akaryakıt istasyonlarındaki tabelaların değişmesi bekleniyor. Ancak indirim tutarı ve uygulama saatiyle ilgili beklentilerin kesinleşmiş fiyat düzenlemesi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.
İNDİRİM SONRASI MAZOTUN LİTRESİ NE KADAR OLACAK?
Yaklaşık 4 TL'lik indirimin pompaya yansıması durumunda üç büyükşehirde motorin fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:
- İstanbul Avrupa Yakası: 91,20 TL
- İstanbul Anadolu Yakası: 91,00 TL
- Ankara: 92,30 TL
- İzmir: 92,60 TL
Söz konusu fiyatlar beklenen indirim üzerinden yapılan tahmini hesaplamalardır. Dağıtım şirketleri ve akaryakıt istasyonlarına göre pompa fiyatlarında farklılıklar görülebilir.
13 KASIM 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 71,20 TL
Motorin: 95,20 TL
LPG: 50,70 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 71,00 TL
Motorin: 95,10 TL
LPG: 50,10 TL