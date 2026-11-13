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        Haberler Bilgi AKDENİZ 4.9 İLE SALLANDI! 13 Kasım 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        AKDENİZ 4.9 İLE SALLANDI! 13 Kasım 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Akdeniz'de 13 Kasım 2026 Cuma günü saat 03.05'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü Girit Adası açıkları olarak kaydedilirken gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine çevrildi. Peki, deprem nerede oldu, kaç kilometre derinlikte gerçekleşti? İşte son depremlere ilişkin bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 06:45 Güncelleme:
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        Akdeniz'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, gece saatlerinde kaydedildi. Girit Adası açıklarında gerçekleşen sarsıntı, AFAD ve Kandilli Rasathanesi kayıtlarında farklı büyüklük ve derinlik değerleriyle yer aldı. Deprem verilerini takip eden vatandaşlar, 13 Kasım Cuma günü meydana gelen son sarsıntıların merkez üslerini ve büyüklüklerini araştırmaya başladı. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 13 Kasım 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, DEPREM NEREDE MEYDANA GELDİ?

        Akdeniz'de meydana gelen deprem, 13 Kasım 2026 Cuma günü saat 03.05'te kaydedildi. Girit Adası açıklarında gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü AFAD tarafından 4.9 olarak açıklandı. AFAD verilerinde depremin derinliği 14,07 kilometre olarak yer aldı.

        Kandilli Rasathanesi ise aynı depremi 4.7 büyüklüğünde ve 27,2 kilometre derinlikte kaydetti. İki kurumun ölçümlerinde büyüklük ve derinlik değerleri farklılık gösterdi.

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        13 KASIM 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        AFAD'ın son depremler listesinde Akdeniz'deki sarsıntının yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen küçük ölçekli depremler de yer aldı.

        Deprem verileri arasında öne çıkan kayıtlar şöyle:

        03.05 – Akdeniz (Girit Adası açıkları): 4.9

        02.01 – Akdeniz: 3.0

        Güncel deprem kayıtları AFAD'ın resmi internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.﻿

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        KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.11.13 05:51:39 37.5382 35.6360 4.4 -.- 2.2 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA) İlksel
        2026.11.13 03:35:33 38.4607 37.8977 11.5 -.- 1.7 -.- BAGKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
        2026.11.13 03:14:53 37.6377 35.3695 7.3 -.- 1.8 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
        2026.11.13 03:05:04 34.7667 24.9488 27.2 -.- 4.7 4.9 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
        2026.11.13 02:01:49 36.0622 28.6890 22.6 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.11.13 00:24:28 38.8217 37.4462 7.1 -.- 1.9 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

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        #Deprem
        #AFAD
        #Kandilli
        #son depremler listesi
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