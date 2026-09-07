ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? Altın yeni haftaya düşüşle başladı! 7 Eylül 2026 Pazartesi yarım, tam ve Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı kaç TL?

Canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri, yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Altın fiyatlarının yeni haftadaki yönünde ABD'den gelecek ekonomik veriler belirleyici olacak. Özellikle bu hafta açıklanması beklenen ABD enflasyon verileri, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinden ons altın fiyatlarında yeni bir hareketlilik yaratabilir. Peki, yarım, tam ve Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, alış-satış altın fiyatlarında son durum…