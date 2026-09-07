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        Haberler Bilgi ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? Altın yeni haftaya düşüşle başladı! 7 Eylül 2026 Pazartesi yarım, tam ve Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı kaç TL?

        ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? Altın yeni haftaya düşüşle başladı! 7 Eylül 2026 Pazartesi yarım, tam ve Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı kaç TL?

        Küresel piyasalarda altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Geçen haftayı yüzde 0,56 değer kaybıyla 4.430 dolardan tamamlayan ons altın, haftanın ilk işlemlerinde 4.390 dolar seviyesine kadar geriledi. Spot piyasada gram altın fiyatı ise 7 Eylül Pazartesi gününe 6.867 TL seviyesinden başladı. Peki, Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 7 Eylül 2026 Pazartesi yarım, tam ve Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 06:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri, yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Altın fiyatlarının yeni haftadaki yönünde ABD'den gelecek ekonomik veriler belirleyici olacak. Özellikle bu hafta açıklanması beklenen ABD enflasyon verileri, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinden ons altın fiyatlarında yeni bir hareketlilik yaratabilir. Peki, yarım, tam ve Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, alış-satış altın fiyatlarında son durum…

        2

        ALTIN FİYATLARI YENİ HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

        Küresel piyasalarda altın fiyatları yeni haftanın ilk işlemlerinde satış baskısıyla karşılaştı. Geçen haftayı yüzde 0,56 değer kaybıyla 4.430 dolardan tamamlayan ons altın, Asya seansında 4.390 dolara kadar geriledi. Ons altın TSİ 06.00 itibarıyla 4.410 dolar seviyesinden işlem görürken, 7 Eylül 2026 gram altın fiyatı 6.867 TL'den güne başladı.

        3

        ONS ALTINDA 4.400 DOLARIN ALTI GÖRÜLDÜ

        Altında Cuma günü başlayan satış baskısının yeni haftaya taşınmasında güçlü ABD istihdam verileri etkili oldu. Verinin ardından Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler değişirken, faiz getirisi bulunmayan altın üzerindeki baskı arttı. Ons altın böylece piyasaların yakından takip ettiği 4.400 dolar seviyesinin altını gördü.

        4

        ALTINDA KRİTİK SEVİYELER VE ABD ENFLASYON VERİSİ TAKİP EDİLECEK

        Piyasalarda ons altın için 4.350 ve 4.260 dolar seviyeleri önemli destek noktaları olarak öne çıkıyor. Altının kısa vadeli yönünde ise bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri belirleyici olacak. Verilerin Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirmesi halinde altın fiyatlarında yeniden hareketlilik yaşanabilir.

        5

        GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

        6.865,82

        6.866,44

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ONS ALTINDA SON DURUM

        4.407,38

        4.408,19

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        10.986,72

        11.228,53

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        43.943,37

        44.773,81

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        TAM ALTIN FİYATI KAÇ TL?

        44.073,00

        44.618,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        21.900,59

        22.452,36

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        43.938,48

        44.767,40

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        ATA ALTIN FİYATI

        45.220,35

        46.358,59

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.724,16

        4.952,34

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.196,84

        6.419,64

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        15

        GREMSE ALTIN FİYATI

        109.665,00

        111.162,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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