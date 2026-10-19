Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! 19 Ekim 2026 Pazartesi canlı Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatlarındaki son durum, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Haftaya yükselişle başlayan ons altın, erken saatlerde 4 bin 175 dolar civarında işlem görüyor. Fed'in ekim ayında faiz artışına ara verebileceği beklentisi fiyatları desteklerken gözler "Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?" sorusuna çevrildi. İşte, 19 Ekim 2026 canlı Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…
Altın fiyatları, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Erken saatlerde 4 bin 175 dolar civarında işlem gören ons altında, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler fiyatları desteklerken tahvil getirilerindeki yükseliş, enerji kaynaklı enflasyon endişeleri ve jeopolitik riskler belirsizliği artırıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın alış-satış fiyatları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?
Altın fiyatlarında yeni haftada yükseliş görülse de bu hareketin kalıcı olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Fed’in ekim ayındaki toplantısında faizleri sabit tutabileceği beklentisi altını desteklerken, tahvil getirilerindeki yükseliş ve enflasyon endişeleri fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilir. Orta Doğu’daki gelişmeler de güvenli liman talebini etkileyebilir. Bu nedenle altın fiyatlarının yönü, önümüzdeki günlerde ABD’nin para politikası ve küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olacak.
ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?
4.178,10
4.178,73
GRAM ALTIN
6.658,02
6.659,80
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
10.653,61
10.887,33
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
42.608,52
43.416,25
TAM ALTIN FİYATI
43.206,00
43.719,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.613,38
43.417,79
ATA ALTIN FİYATI
43.568,54
44.667,38
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.632,34
4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.046,80
6.286,90