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        Haberler Bilgi Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! 19 Ekim 2026 Pazartesi canlı Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! 19 Ekim 2026 Pazartesi canlı Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatlarındaki son durum, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Haftaya yükselişle başlayan ons altın, erken saatlerde 4 bin 175 dolar civarında işlem görüyor. Fed'in ekim ayında faiz artışına ara verebileceği beklentisi fiyatları desteklerken gözler "Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?" sorusuna çevrildi. İşte, 19 Ekim 2026 canlı Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 06:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Altın fiyatları, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Erken saatlerde 4 bin 175 dolar civarında işlem gören ons altında, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler fiyatları desteklerken tahvil getirilerindeki yükseliş, enerji kaynaklı enflasyon endişeleri ve jeopolitik riskler belirsizliği artırıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın alış-satış fiyatları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

        Altın fiyatlarında yeni haftada yükseliş görülse de bu hareketin kalıcı olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Fed’in ekim ayındaki toplantısında faizleri sabit tutabileceği beklentisi altını desteklerken, tahvil getirilerindeki yükseliş ve enflasyon endişeleri fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilir. Orta Doğu’daki gelişmeler de güvenli liman talebini etkileyebilir. Bu nedenle altın fiyatlarının yönü, önümüzdeki günlerde ABD’nin para politikası ve küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olacak.

        3

        ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

        4.178,10

        4.178,73

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        GRAM ALTIN

        6.658,02

        6.659,80

        GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        5

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        10.653,61

        10.887,33

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        42.608,52

        43.416,25

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        43.206,00

        43.719,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        42.613,38

        43.417,79

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        43.568,54

        44.667,38

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.632,34

        4.861,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.046,80

        6.286,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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