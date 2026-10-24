ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ! Hafta sonu gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 24 Ekim 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

Altın, haftanın son işlem gününde düşüşünü sürdürdü. Ons altın gün içinde 3 bin 975 dolar seviyesine kadar gerileyerek temmuz ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Ons altında haftalık kayıp yüzde 4'e yaklaşırken bu hareket haziran ayından bu yana en sert haftalık düşüşlerden biri olarak öne çıktı.

24 Ekim 2026 Cumartesi günü ise ons altın fiyatı 4 bin 75 dolar seviyesinde bulunuyor.