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        Haberler Bilgi ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ! Hafta sonu gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 24 Ekim 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı

        ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ! Hafta sonu gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 24 Ekim 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı

        Altın fiyatları 24 Ekim 2026 Cumartesi günü alım satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini güçlendirmesi altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Altının onsu, hafta sonu yatay seyirle 4 bin 75 dolardan alıcı buluyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 24 Ekim 2026 güncel altın alış-satış fiyatları takip ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 15:40 Güncelleme:
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        1

        24 Ekim 2026 altın fiyatları, yatırımcıların ve birikimlerini altınla değerlendiren vatandaşların gündeminde yer alıyor. Küresel piyasalarda artan petrol fiyatları, ABD'deki faiz beklentileri ve enflasyon endişeleri altın üzerinde baskı oluşturdu. Ons altın, 23 Ekim Cuma günü 4 bin doların altına inerek son üç ayın en düşük seviyesine geriledi. Yurt içinde ise gözler gram altın ve çeyrek altının güncel alış-satış fiyatlarında. Cumartesi günü uluslararası piyasalar hafta sonu tatilindeyken fiziki altın fiyatlarında son işlem gününün etkileri görülüyor. İşte, 24 Ekim 2026 Cumartesi güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

        Altın, haftanın son işlem gününde düşüşünü sürdürdü. Ons altın gün içinde 3 bin 975 dolar seviyesine kadar gerileyerek temmuz ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

        Ons altında haftalık kayıp yüzde 4'e yaklaşırken bu hareket haziran ayından bu yana en sert haftalık düşüşlerden biri olarak öne çıktı.

        24 Ekim 2026 Cumartesi günü ise ons altın fiyatı 4 bin 75 dolar seviyesinde bulunuyor.

        3

        ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

        Altındaki gerilemede petrol fiyatlarının yükselmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler etkili oldu.

        Petrol fiyatlarındaki artış, küresel enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişelerini artırdı. Bu gelişme, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği ve ilerleyen dönemde artırabileceği beklentilerini güçlendirdi.

        Faizlerin yüksek seyretmesi, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltabiliyor.

        Teknoloji hisselerindeki satışların ardından bazı yatırımcıların nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla altın satması da fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.

        4

        ALTIN YENİDEN YÜKSELECEK Mİ? GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ

        Altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği merak edilirken piyasaların odağında ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı bulunuyor.

        Fed'in 27-28 Ekim tarihlerindeki toplantısında faizleri sabit tutması bekleniyor. Ancak aralık ayında faiz artırımı ihtimalinin güçlenmesi altın fiyatlarını baskı altında tutuyor.

        Diğer yandan 29 Ekim'de açıklanacak ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon verileri de yatırımcılar tarafından takip edilecek.

        Altın fiyatlarında yeni haftanın yönü açısından Fed'den gelecek mesajlar, ABD enflasyon verileri ve petrol piyasasındaki gelişmeler belirleyici başlıklar arasında yer alıyor.

        5

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.460,91

        Satış: 6.461,85

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.074,53

        Satış: 4.075,13

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.337,45

        Satış: 10.565,12

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.349,79

        Satış: 42.131,24

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 43.206,00

        Satış: 43.719,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.610,29

        Satış: 21.130,24

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.349,79

        Satış: 42.131,24

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 42.896,11

        Satış: 43.978,60

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.632,34

        Satış: 4.861,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.046,80

        Satış: 6.286,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        15

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 107.217,00

        Satış: 108.877,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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