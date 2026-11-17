Haftayı değer kaybıyla kapatan altın piyasasında 17 Kasım Salı sabahında yukarı yönlü hareketlilik görüldü. Saat 05.19 itibarıyla gram altın 6 bin 274 TL, çeyrek altın ise 10 bin 362 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Altın alım satımı yapacak vatandaşlar, “Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, 17 Kasım 2026 tam, yarım, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…