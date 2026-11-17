Altın fiyatlarında yeni gün yükselişle başladı! 17 Kasım 2026 gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?
Altın fiyatları 17 Kasım 2026 Salı günü yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başlayan gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının alış ve satış fiyatları araştırılıyor. Peki, bugün gram altın kaç TL? Çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları…
Haftayı değer kaybıyla kapatan altın piyasasında 17 Kasım Salı sabahında yukarı yönlü hareketlilik görüldü. Saat 05.19 itibarıyla gram altın 6 bin 274 TL, çeyrek altın ise 10 bin 362 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Altın alım satımı yapacak vatandaşlar, “Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, 17 Kasım 2026 tam, yarım, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın fiyatı, 17 Kasım Salı günü yükselişle güne başladı. Sabah saatlerinde gram altının alış fiyatı 6.274,01 TL, satış fiyatı ise 6.274,89 TL olarak kaydedildi.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Düğün, takı ve yatırım amacıyla tercih edilen çeyrek altının fiyatı da araştırılıyor. Çeyrek altın 17 Kasım 2026 Salı günü 10.272 TL alış, 10.362 TL satış fiyatından işlem görüyor.
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.852,85
Satış: 3.853,43
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 40.139,62
Satış: 40.897,21
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.206,00
Satış: 43.719,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.946,66
Satış: 20.450,22
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 40.020,75
Satış: 40.776,31
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 41.830,25
Satış: 42.887,10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.632,34
Satış: 4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.046,80
Satış: 6.286,90