ALTIN HAFTAYI KAYIPLA KAPATTI! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? 17 Ekim 2026 altın fiyatları alış-satış tablosu

İstanbul Valisi Davut Gül, okullarda can güvenliğinin riske edilmemesi adına yarın da okulların tatil olacağını açıkladı. İstanbul'un 84 yılın en yoğun yağışını aldığına dikkat çeken Gül, "Devletimiz güçlüdür, her şeyin telafisi mümkün bizi üzen tek şey iki hemşehrimizin vefat etmesidir. Okulların y... Daha Fazla Göster

İstanbul Valisi Davut Gül, okullarda can güvenliğinin riske edilmemesi adına yarın da okulların tatil olacağını açıkladı. İstanbul'un 84 yılın en yoğun yağışını aldığına dikkat çeken Gül, "Devletimiz güçlüdür, her şeyin telafisi mümkün bizi üzen tek şey iki hemşehrimizin vefat etmesidir. Okulların yanı sıra kamuda çalışanlar için de idari izin devam edecek. Motosikletli olarak trafiğe çıkılması konusunda açıklanan yasak devam edecek. İnşallah pazartesi gününe kadar okullarımızda gerekli önlemleri alacağız" dedi. Daha Az Göster