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        Haberler Bilgi ALTIN HAFTAYI KAYIPLA KAPATTI! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? 17 Ekim 2026 altın fiyatları alış-satış tablosu

        ALTIN HAFTAYI KAYIPLA KAPATTI! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? 17 Ekim 2026 altın fiyatları alış-satış tablosu

        Altın fiyatları 17 Ekim 2026 Cumartesi günü yatırımcıların ve altın alım satımı yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altının güncel alış satış fiyatları yakından takip ediliyor. Doların zayıflaması ve ABD tahvil getirilerindeki düşüşe rağmen sarı metal haftayı kayıpla tamamladı. Ons altın 4 bin 166 dolar seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte, 17 Ekim 2026 altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 08:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik, altın fiyatlarının seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor. Hafta sonu altın almayı veya mevcut birikimlerinin değerini takip etmeyi planlayanlar, 17 Ekim 2026 güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Özellikle gram altın ve çeyrek altın alış satış fiyatları merak ediliyor. Sarı metal, Fed’in para politikasına ilişkin beklentiler ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle haftayı düşüşle tamamladı. Doların değer kaybetmesi ve ABD tahvil getirilerindeki gerileme altını desteklese de enerji fiyatlarındaki artış fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. İşte, 17 Ekim 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.632,39

        Satış: 6.633,21

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.164,17

        Satış: 4.166,99

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.611,83

        Satış: 10.845,29

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 42.447,32

        Satış: 43.248,50

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 43.206,00

        Satış: 43.719,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.157,33

        Satış: 21.690,58

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 42.447,32

        Satış: 43.248,50

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 43.795,55

        Satış: 44.899,93

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.632,34

        Satış: 4.861,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.046,80

        Satış: 6.286,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 107.217,00

        Satış: 108.877,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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