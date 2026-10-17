ALTIN HAFTAYI KAYIPLA KAPATTI! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? 17 Ekim 2026 altın fiyatları alış-satış tablosu
Altın fiyatları 17 Ekim 2026 Cumartesi günü yatırımcıların ve altın alım satımı yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altının güncel alış satış fiyatları yakından takip ediliyor. Doların zayıflaması ve ABD tahvil getirilerindeki düşüşe rağmen sarı metal haftayı kayıpla tamamladı. Ons altın 4 bin 166 dolar seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte, 17 Ekim 2026 altın fiyatları alış-satış tablosu…
Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik, altın fiyatlarının seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor. Hafta sonu altın almayı veya mevcut birikimlerinin değerini takip etmeyi planlayanlar, 17 Ekim 2026 güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Özellikle gram altın ve çeyrek altın alış satış fiyatları merak ediliyor. Sarı metal, Fed’in para politikasına ilişkin beklentiler ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle haftayı düşüşle tamamladı. Doların değer kaybetmesi ve ABD tahvil getirilerindeki gerileme altını desteklese de enerji fiyatlarındaki artış fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. İşte, 17 Ekim 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.632,39
Satış: 6.633,21
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.164,17
Satış: 4.166,99
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.611,83
Satış: 10.845,29
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 42.447,32
Satış: 43.248,50
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.206,00
Satış: 43.719,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.157,33
Satış: 21.690,58
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 42.447,32
Satış: 43.248,50
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 43.795,55
Satış: 44.899,93
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.632,34
Satış: 4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.046,80
Satış: 6.286,90
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 107.217,00
Satış: 108.877,00