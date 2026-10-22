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        Haberler Bilgi Antalya Kepez’de deprem! Son dakika deprem mi oldu? 22 Ekim 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile nerede deprem oldu?

        Antalya Kepez’de deprem! Son dakika deprem mi oldu? 22 Ekim 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile nerede deprem oldu?

        22 Ekim 2026 Perşembe günü meydana gelen depremler yakından takip ediliyor. Antalya Kepez'de meydana gelen sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesinin güncel deprem kayıtları merak ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 22 Ekim 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 07:17 Güncelleme:
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        Son dakika deprem haberleri, 22 Ekim 2026 Perşembe günü vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntıların ardından bugün deprem olup olmadığı, depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleştiği araştırılıyor. Deprem bilgilerini takip etmek isteyenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesine yöneliyor. İşte, 22 Ekim 2026 son dakika deprem haberleri…

        2

        BUGÜN DEPREM Mİ OLDU, AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU?

        22 Ekim 2026 Perşembe günü Antalya Kepez’de 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 05:52’de gerçekleşen sarsıntının derinliği 7.0 olarak açıklandı.

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        22 EKİM 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        AFAD, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlere ilişkin bilgileri resmi internet sitesi üzerinden yayımlıyor. Listede depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat gibi bilgiler yer alıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.

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        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-10-22 05:52:50 37.02517 30.70383 7.0 ML 2.7 Kepez (Antalya)
        2026-10-22 05:06:51 37.84833 36.13683 10.38 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-22 05:02:39 37.06067 30.65483 7.0 ML 1.3 Kepez (Antalya)
        2026-10-22 04:49:46 40.12233 24.83 14.84 ML 1.3 Ege Denizi
        2026-10-22 04:49:03 38.32183 38.276 6.94 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
        2026-10-22 04:29:30 36.64467 28.87817 7.0 ML 1.4 Akdeniz - Fethiye Körfezi - [08.69 km] Dalaman (Muğla)
        2026-10-22 04:15:16 39.29867 36.733 10.96 ML 1.1 Altınyayla (Sivas)
        2026-10-22 04:07:10 37.09383 30.567 7.12 ML 1.6 Döşemealtı (Antalya)
        2026-10-22 04:05:51 39.4565 25.895 7.01 ML 1.3 Ege Denizi - [14.92 km] Ayvacık (Çanakkale)
        2026-10-22 03:47:15 39.84633 41.32133 7.58 ML 1.3 Palandöken (Erzurum)
        2026-10-22 03:21:47 38.59783 39.52417 10.09 ML 1.0 Merkez (Elazığ)
        2026-10-22 03:12:07 36.27483 27.94733 38.07 ML 1.3 Ege Denizi - [42.20 km] Marmaris (Muğla)
        2026-10-22 02:37:35 38.4715 25.40433 5.54 ML 1.7 Ege Denizi - [77.14 km] Çeşme (İzmir)
        2026-10-22 02:32:07 37.28 36.22667 7.0 ML 0.8 Kadirli (Osmaniye)
        2026-10-22 02:31:12 38.12883 29.0795 10.85 ML 1.1 Güney (Denizli)
        2026-10-22 02:11:40 39.06217 26.90417 8.17 ML 1.0 Dikili (İzmir)
        2026-10-22 01:54:56 39.34783 42.05167 8.97 ML 1.5 Karaçoban (Erzurum)
        2026-10-22 01:53:42 39.008 28.61583 7.0 ML 1.1 Demirci (Manisa)
        2026-10-22 01:51:09 38.10383 28.9285 7.03 ML 1.6 Güney (Denizli)
        2026-10-22 01:45:19 38.22517 38.48567 8.94 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
        2026-10-22 01:44:13 37.743 36.13133 7.0 ML 1.6 Sumbas (Osmaniye)
        2026-10-22 01:22:39 37.03217 28.38817 7.02 ML 1.3 Ula (Muğla)
        2026-10-22 01:21:04 38.01733 38.25583 7.23 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)
        2026-10-22 00:58:01 36.75783 29.231 7.0 ML 0.9 Fethiye (Muğla)
        2026-10-22 00:52:05 36.163 28.92633 6.94 ML 1.4 Akdeniz - [36.41 km] Seydikemer (Muğla)
        2026-10-22 00:51:27 40.20733 43.90233 7.21 ML 1.6 Armavir (Ermenistan) - [18.71 km] Tuzluca (Iğdır)
        2026-10-22 00:36:43 38.99217 27.88567 9.01 ML 1.2 Akhisar (Manisa)
        2026-10-22 00:21:59 37.31283 29.8555 6.96 ML 1.7 Tefenni (Burdur)
        5

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Kandilli Rasathanesi de Türkiye ve çevresinde meydana gelen sarsıntılara ilişkin verileri yayımlıyor. Vatandaşlar, son depremlerin merkez üssünü, büyüklüğünü ve saatini Kandilli Rasathanesinin deprem kayıtları üzerinden takip edebiliyor.

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

        6

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.10.22 06:23:23 37.0758 30.5763 12.2 -.- 1.6 -.- YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
        2026.10.22 05:52:51 37.0943 30.5743 9.3 -.- 2.8 -.- KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
        2026.10.22 05:06:51 37.8213 36.0562 7.2 -.- 1.4 -.- KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) İlksel
        2026.10.22 05:02:39 37.1020 30.5760 7.9 -.- 1.4 -.- BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
        2026.10.22 04:49:46 40.0920 24.9243 9.6 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.10.22 04:29:29 36.6370 28.8927 22.7 -.- 1.7 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
        2026.10.22 04:07:10 37.0958 30.6155 8.5 -.- 1.6 -.- KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
        2026.10.22 04:05:51 39.4540 25.9112 13.2 -.- 1.4 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
        2026.10.22 03:47:14 39.8392 41.3057 5.0 -.- 1.5 -.- PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel
        2026.10.22 03:20:00 40.4690 29.2222 10.1 -.- 1.0 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
        2026.10.22 03:17:09 40.2167 23.5108 12.0 -.- 1.3 -.- YUNANISTAN İlksel
        2026.10.22 03:12:07 36.3475 27.9983 54.3 -.- 1.3 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2026.10.22 02:37:35 38.3613 25.3490 8.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.10.22 02:31:13 38.1407 29.0312 10.2 -.- 1.3 -.- GUNEY (DENIZLI) İlksel
        2026.10.22 01:54:57 39.3568 42.1120 8.0 -.- 1.5 -.- KARACOBAN (ERZURUM) İlksel
        2026.10.22 01:53:41 39.0193 28.6162 5.1 -.- 1.2 -.- IMRENLER-DEMIRCI (MANISA) İlksel
        2026.10.22 01:51:09 38.0893 28.9267 8.2 -.- 1.8 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) İlksel
        2026.10.22 01:45:18 38.2583 38.5160 16.0 -.- 1.2 -.- YAYGIN-(MALATYA) İlksel
        2026.10.22 01:44:12 37.7382 36.0580 5.0 -.- 1.6 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
        2026.10.22 01:22:39 37.0378 28.3992 11.1 -.- 1.5 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
        2026.10.22 01:21:03 38.0168 38.2533 14.3 -.- 1.2 -.- CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
        2026.10.22 00:57:59 36.8035 29.2057 19.3 -.- 1.0 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) İlksel
        2026.10.22 00:52:06 36.2208 28.9738 18.8 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.10.22 00:36:43 39.0307 27.9140 4.5 -.- 1.3 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
        2026.10.22 00:21:59 37.3315 29.9068 5.0 -.- 1.9 -.- MANCA-KARAMANLI (BURDUR) İlksel

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