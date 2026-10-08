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        Haberler Bilgi Yaşam AÖF kayıt yenileme tarihleri 2026: Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

        AÖF kayıt yenileme tarihleri 2026: Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt ve kayıt yenileme takvimi açıklandı. 2026-2027 akademik yılı için açıklanan takvimde kayıt yenileme, ikinci üniversite başvuruları ve YKS kapsamında yeni kayıt süreçleri farklı tarihlerde yürütülüyor. Mevcut öğrencilerin güz dönemi ders seçimi ve ödeme süreci 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da başladı. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, kayıtlar nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 00:30 Güncelleme:
        1

        AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. AÖF kayıt yenileme işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrencilerin kayıt yenileme sürecinde öncelikle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapması gerekiyor. Öğrenciler, ders seçimi yani ekle-sil işlemleri ile kayıt yenileme ödemelerini belirtilen tarih aralığında yapması gerekiyor. Peki AÖF kayıtları ne zaman bitiyor?

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        AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2026-2027 akademik yılı kayıt ve kayıt yenileme takvimi açıklandı. AÖF kayıt yenileme işlemleri kapsamında mevcut öğrencilerin güz dönemi ders seçimi ve ödeme süreci 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da başladı.

        Öğrenciler, ders seçimi yani ekle-sil işlemleri ile kayıt yenileme ödemelerini 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar tamamlayabilecek.

        AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

        AÖF kayıt yenileme işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrencilerin kayıt yenileme sürecinde öncelikle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapması gerekiyor. Sisteme e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile giriş yapan öğrenciler, kayıt yenileme ekranından ders seçimlerini gerçekleştirebilecek.

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        AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2026 2027

        2026-2027 akademik yılı için açıklanan takvimde kayıt yenileme, İkinci üniversite başvuruları ve YKS kapsamında yeni kayıt süreçleri farklı tarihlerde yürütülüyor.

        AÖF güz dönemi kayıt yenileme başlangıcı: 5 Ekim 2026 saat 10.00

        Kayıt yenileme ve ders seçimi için son tarih: 19 Ekim 2026 saat 17.00

        İkinci Üniversite başvuruları: 17 Ağustos-19 Ekim 2026

        2026 YKS ile yerleşen adayların çevrim içi kayıtları: 24-28 Ağustos 2026

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        #AÖF kayıt yenileme
        #AÖF kayıt yenileme ne zaman
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