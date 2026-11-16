AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2026-2027: MEB AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise sınavları hangi gün, saat kaçta başlayacak?
AÖL 1. dönem sınav tarihleri 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav takvimiyle birlikte öğrencilerin merakla beklediği 1. dönem yazılı sınav ve e-Sınav tarihleri netleşti. e-Sınav randevu işlemlerinde son güne girilirken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte 2026-2027 MEB Açık Lise 1. dönem sınav takvimi ve merak edilen ayrıntılar…
AÖL 1. dönem sınavları için hazırlıklarını sürdüren açık lise öğrencilerinin gündeminde sınav tarihleri ve giriş belgeleri yer alıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Takvime göre yazılı sınavlar aralık ayında okullarda, e-Sınavlar ise kasım ayında başlayarak ocak ayına kadar elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. e-Sınava katılacak öğrenciler için randevu alma süreci ise 16 Kasım Pazartesi günü sona erecek. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün ve saat kaçta? Açık Lise sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte MEB AÖL 1. Dönem sınav tarihleri…
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TAKVİMİ 2026-2027: AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2026-2027 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav tarihleri belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre AÖL birinci dönem yazılı sınavları, 20 Aralık 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Sınavlar, 81 ilde ve belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde yapılacak.
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI SAAT KAÇTA?
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, sınavlara iki ayrı oturumda katılacak. AÖL 1. dönem yazılı sınav oturum saatleri şöyle:
1. Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 14.00’te yapılacak.
Elektronik ortamda sınava katılacak öğrenciler için ise farklı bir takvim uygulanacak. AÖL e-Sınavları, 28 Kasım 2026 ile 18 Ocak 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
AÖL E-SINAV RANDEVULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Açık Öğretim Lisesi e-Sınav randevu işlemleri 2 Kasım'da başladı. MEB'in duyurusuna göre randevu alma süreci 16 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Bu nedenle e-Sınava katılması gereken öğrencilerin belirtilen süre içerisinde randevu işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
Öğrenciler, AÖL öğrenci giriş ekranından, MEBİM 444 0 632 çağrı merkezinden veya açık öğretim birimlerinden randevu alabiliyor. Bakanlık, e-Sınava girmesi gereken ancak süresi içinde randevu almayan öğrencilerin birinci dönem sınavlarına katılamayacağını duyurdu.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
2026-2027 AÖL 1. dönem sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihler de belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre e-Sınava katılacak öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgelerine 25 Kasım 2026 tarihinden itibaren ulaşabilecek.
20 Aralık'taki yazılı sınavlara katılacak öğrencilerin giriş belgeleri ise 15 Aralık 2026 tarihinde erişime açılacak. Öğrenciler, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresine öğrenci numaraları veya T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.
AÖL 1. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
MEB tarafından yayımlanan takvime göre, 2026-2027 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem yazılı sınavların soru ve cevap anahtarları 23 Aralık 2026 tarihinde yayımlanacak.
AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB takvimine göre AÖL 1. dönem sınav sonuçları, 21 Ocak 2027 Perşembe günü açıklanacak.
Öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından AÖL öğrenci giriş ekranı üzerinden sınav puanlarını görüntüleyebilecek.