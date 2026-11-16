AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2026-2027: MEB AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise sınavları hangi gün, saat kaçta başlayacak?

AÖL 1. dönem sınavları için hazırlıklarını sürdüren açık lise öğrencilerinin gündeminde sınav tarihleri ve giriş belgeleri yer alıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Takvime göre yazılı sınavlar aralık ayında okullarda, e-Sınavlar ise kasım ayında başlayarak ocak ayına kadar elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. e-Sınava katılacak öğrenciler için randevu alma süreci ise 16 Kasım Pazartesi günü sona erecek. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün ve saat kaçta? Açık Lise sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte MEB AÖL 1. Dönem sınav tarihleri…