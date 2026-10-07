AÖL 1.dönem sınavları ne zaman? MEB AÖL 1.dönem sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL 1.dönem sınav tarihlerini duyurdu.Liseyi açıktan bitirmek zorunda kalan öğrenciler AÖL sınavlarına katılım sağlaması gerekiyor. AÖL sınav yerleri ve giriş belgeleri aol.meb.gov.tr üzerinden yayınlanıyor. Peki AÖL 1.dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
Giriş: 07 Ekim 2026 - 22:25 Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL 1. dönem sınav tarihleri belli oldu. Öğrenciler AÖL sınav sonuçlarını T.C kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabilecekler. Peki AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte?
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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yüz yüze sınavları
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AÖL SINAV YERLERİ YAYINLANDI MI?
e-Sınava girecek adaylar 25 Kasım 2026 tarihinden itibaren, Yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
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