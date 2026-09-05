AÖL KAYIT TARİHLERİ 2026-2027: MEB AÖL kayıtları ne zaman başlıyor? Açık Lise ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu, ücreti ne kadar?

2026-2027 AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?

2026-2027 AÖL kayıt tarihleri ile ilgili olarak henüz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmi bir açıklama gelmedi.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Bakanlık tarafından yayımlanacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı kayıt kılavuzu ile netlik kazanacak.

1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme duyurusunun eylül ayı içerisinde yayımlanması ve başvuruların ekim ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

MEB tarafından kayıt kılavuzu yayımlandığında tarihler ve sınav takvimi netlik kazanacaktır.