AÖL KAYIT TARİHLERİ 2026-2027: MEB AÖL kayıtları ne zaman başlıyor? Açık Lise ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu, ücreti ne kadar?
AÖL kayıt tarihleri 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala gündeme geldi. Yeni dönem Açık Lise ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, lise eğitimini açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt kılavuzu için gözler Milli Eğitim Bakanlığı duyurularına çevrildi. Peki, AÖL kayıtları ne zaman başlıyor? 2026-2027 MEB Açık Lise AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme ücreti ne kadar, belli oldu mu? İşte detaylar…
AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için araştırılmaya başlandı. Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, Açık Lise kayıt tarihleri için Milli Eğitim Bakanlığı duyurularına odaklandı. 1. dönem Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme kılavuzu MEB tarafından yayınlanacak. Adaylar kılavuzda belirtilen ücreti ödeyerek işlemlerini tamamlayacak. Peki, AÖL kayıtları ne zaman başlıyor, belli oldu mu? MEB Açık Lise AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme ücreti ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2026-2027 AÖL kayıt tarihleri takvimi ve sürece ilişkin merak edilenler…
2026-2027 AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?
2026-2027 AÖL kayıt tarihleri ile ilgili olarak henüz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmi bir açıklama gelmedi.
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Bakanlık tarafından yayımlanacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı kayıt kılavuzu ile netlik kazanacak.
1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme duyurusunun eylül ayı içerisinde yayımlanması ve başvuruların ekim ayına kadar devam etmesi bekleniyor.
MEB tarafından kayıt kılavuzu yayımlandığında tarihler ve sınav takvimi netlik kazanacaktır.
2026-2027 AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
2026-2027 eğitim öğretim yılı için AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti henüz açıklanmadı. Kayıt ücretleri de MEB kılavuzu ile belli olacak.
AÖL İLK KAYIT (YENİ KAYIT) BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?
İlk kez Açık Öğretim Lisesi’ne kayıt yaptıracak öğrencilerin gerekli belgelerle (T.C. kimlik belgesi, vesikalık fotoğraf, diploma veya tasdikname aslı) en yakın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine şahsen başvuru yapması gerekmektedir.
Kayıt yenileyecek öğrenciler ise belirlenen ücreti yatırdıktan sonra AÖL öğrenci sistemi üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek.
AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri online sistemler üzerinden kolayca tamamlanabilmektedir:
Ücret ödemeleri, MEB'in resmi ödeme portalı (odeme.meb.gov.tr) veya anlaşmalı bankaların ATM/internet bankacılığı kanalları üzerinden T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirilir.
Ücret yatırıldıktan sonra sistem öğrenci durumunu genellikle otomatik olarak "Aktif" hale getirir. Öğrencilerin aolweb.meb.gov.tr adresi üzerinden "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesinden durumlarını kontrol etmeleri önerilir.
Kaydı aktif olan öğrencilerin, sınavında sorumlu olacakları dersleri AÖL öğrenci giriş paneli üzerinden seçip kaydetmeleri gerekmektedir.