APPLE IPHONE 18 LANSMAN TARİHİ 2026: iPhone 18, Pro ve Pro Max ne zaman çıkacak, lansman saat kaçta yapılacak?
Apple'ın yeni nesil iPhone modelleri için hazırlıkları teknoloji dünyasının en çok takip edilen başlıkları arasında bulunuyor. iPhone 18 serisi, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin tanıtım tarihiyle ilgili gelişmeler, yeni cihazları bekleyen kullanıcıların gündeminde yer alıyor. Apple'ın lansman takvimi ve yeni modellerin piyasaya çıkış sürecine ilişkin detaylar merak edilirken, gözler şirketten gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, iPhone 18, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ne zaman tanıtılacak, satışa ne zaman çıkacak? İşte yeni iPhone serisiyle ilgili merak edilen detaylar...
Apple’ın yeni iPhone serisiyle ilgili beklentiler giderek artarken, şirketin gerçekleştireceği tanıtım etkinliğinin tarihi teknoloji dünyasının en çok merak edilen konuları arasında bulunuyor. Kullanıcılar, iPhone 18, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin ne zaman tanıtılacağını ve hangi yeniliklerle geleceğini yakından takip ediyor. Apple’ın yeni nesil cihazlarına ilişkin lansman takvimi henüz gündemdeki yerini korurken, olası çıkış tarihi ve satış süreciyle ilgili gelişmeler araştırılıyor. Peki, iPhone 18 serisi ne zaman tanıtılacak, Pro ve Pro Max modelleri hangi tarihte satışa sunulacak? İşte yeni iPhone modelleriyle ilgili merak edilen detaylar...
iPHONE 18 NE ZAMAN TANITILACAK?
Apple’ın yeni nesil iPhone modelleri için düzenleyeceği lansman etkinliği teknoloji dünyasında merakla bekleniyor. Şirketin 2026 yılı içerisindeki en önemli tanıtımlarından biri olması beklenen etkinlikte, iPhone 18 serisinin yanı sıra iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modelinin de kullanıcılarla buluşması bekleniyor.
Apple’ın yeni ürünlerini tanıtacağı etkinliğin 9 Eylül 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.00’de gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Lansmanda yeni iPhone modellerinin özellikleri, tasarımı ve satış tarihiyle ilgili detayların paylaşılması bekleniyor.
iPHONE 18 SERİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple’ın yeni iPhone serisinin tanıtım ve satış süreci teknoloji tutkunlarının yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Şirketin iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve ilk katlanabilir iPhone modeli olarak beklenen iPhone Fold’u Eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağı öne sürülüyor.
Serinin standart modeli iPhone 18 ile daha uygun fiyatlı seçeneklerin ise farklı bir takvimle, 2027 yılının ilk aylarında kullanıcılarla buluşabileceği iddia ediliyor. Apple’ın yeni nesil cihazlarına ilişkin resmi açıklamaların lansman etkinliğiyle birlikte yapılması bekleniyor.