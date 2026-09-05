APPLE IPHONE 18 LANSMAN TARİHİ 2026: iPhone 18, Pro ve Pro Max ne zaman çıkacak, lansman saat kaçta yapılacak?

Apple’ın yeni iPhone serisiyle ilgili beklentiler giderek artarken, şirketin gerçekleştireceği tanıtım etkinliğinin tarihi teknoloji dünyasının en çok merak edilen konuları arasında bulunuyor. Kullanıcılar, iPhone 18, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin ne zaman tanıtılacağını ve hangi yeniliklerle geleceğini yakından takip ediyor. Apple’ın yeni nesil cihazlarına ilişkin lansman takvimi henüz gündemdeki yerini korurken, olası çıkış tarihi ve satış süreciyle ilgili gelişmeler araştırılıyor. Peki, iPhone 18 serisi ne zaman tanıtılacak, Pro ve Pro Max modelleri hangi tarihte satışa sunulacak? İşte yeni iPhone modelleriyle ilgili merak edilen detaylar...