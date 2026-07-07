Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman?
Memur ve emekli maaş zamlarının kesinleşmesinin ardından gözler yeniden asgari ücrete çevrildi. Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Şu ana kadar asgari ücrete ara zam yapılacağına ilişkin resmi bir karar veya açıklama bulunmuyor. Peki asgari ücrete ara zam var mı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman yapılacak? İşte asgari ücret ara zammına ilişkin son gelişmeler ve merak edilen ayrıntılar...
Temmuz ayının gelişiyle birlikte asgari ücret ara zammı konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından özel sektör çalışanlarının gözü asgari ücrette olası artışa çevrildi. Mevcut durumda 2026 yılı için belirlenen asgari ücret uygulanmaya devam ediyor. Olası bir ara zam kararı alınması halinde süreç Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması ve tarafların müzakereleriyle şekillenecek. Peki asgari ücrete ara zam gelecek mi ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? İşte son dakika asgari ücret gelişmeleri...
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?
Temmuz ayında memur ve emekli maaş zamlarının netleşmesinin ardından milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Ancak şu ana kadar hükümet kanadından ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan asgari ücrete ara zam yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.
Asgari ücret, normal şartlarda yılda bir kez belirleniyor. Bununla birlikte ekonomik şartlar ve enflasyon görünümüne göre geçmiş yıllarda olduğu gibi ara zam kararı alınması da mümkün olabiliyor. Ancak bunun için öncelikle resmi sürecin başlatılması gerekiyor.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Temmuz ayında toplanacağına ilişkin açıklanmış resmi bir takvim bulunmuyor. Komisyonun toplanabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çağrıda bulunması gerekiyor.
Şu an itibarıyla komisyonun toplantı tarihi açıklanmadı. Olası bir ara zam kararı gündeme gelmesi halinde işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon bir araya gelerek yeni asgari ücret rakamını değerlendirecek.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, asgari ücrete ara zamla ilgili yöneltilen sorulara verdiği yanıtta, "Hali hazırda gündemimizde böyle bir çalışma yok" ifadelerini kullandı. Açıklama, milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği ara zam tartışmalarında önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.
HÜKÜMETTEN ARA ZAM AÇIKLAMASI
Ekonomi yönetimi yıl başında belirlenen ücret politikasının devam ettiğini vurgularken, şu aşamada temmuz ayında yeni bir düzenleme planlanmadığı mesajını verdi. Buna rağmen enflasyondaki gelişmeler ve ekonomik göstergeler nedeniyle kamuoyunda beklentiler sürüyor.
Uzmanlar, ekonomik koşullarda olağanüstü bir değişiklik yaşanması halinde yeni değerlendirmelerin yapılabileceğini ancak şu an itibarıyla resmi bir hazırlık yapılmadığını belirtiyor.
2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2026 yılı için belirlenen asgari ücret;
Net 28 bin 75 lira 50 kuruş
Brüt 33 bin 30 lira
olarak uygulanıyor. Belirlenen ücretin 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olması öngörülüyor.