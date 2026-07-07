ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Temmuz ayında memur ve emekli maaş zamlarının netleşmesinin ardından milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Ancak şu ana kadar hükümet kanadından ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan asgari ücrete ara zam yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Asgari ücret, normal şartlarda yılda bir kez belirleniyor. Bununla birlikte ekonomik şartlar ve enflasyon görünümüne göre geçmiş yıllarda olduğu gibi ara zam kararı alınması da mümkün olabiliyor. Ancak bunun için öncelikle resmi sürecin başlatılması gerekiyor.