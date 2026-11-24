Asgari ücret ne kadar olacak? 2027 Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, yeni maaş kaç TL olacak? İşte yüzde 25, 30 ve 35 zam senaryosu
2027 asgari ücret zammı için gözler Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine çevrildi. 2026 yılında asgari ücrete yüzde 27,01 zam yapılmış, net maaş 22 bin 104 TL 67 kuruştan 28 bin 75 TL 50 kuruşa yükselmişti. Milyonlarca çalışan yeni yılda uygulanacak zam oranını merak ederken yüzde 25, 30 ve 35 artış senaryolarına göre hesaplamalar da gündeme geldi. Peki, 2027 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, zamlı asgari ücret kaç TL olacak? İşte, 2027 asgari ücret zammı tahmini…
2027 asgari ücret görüşmelerinde işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya gelmesiyle yeni maaşın belirlenmesine yönelik pazarlık süreci başlayacak. Komisyonun değerlendirmeleri sırasında enflasyon verileri, ekonomik göstergeler ve çalışanların alım gücüne ilişkin beklentilerin gündeme gelmesi bekleniyor. Geçen yıl yapılan görüşmeler sonucunda 2026 yılı için net asgari ücret 28 bin 75 TL 50 kuruş olarak belirlenmişti. Bu yılki pazarlık sürecinde ise milyonlarca çalışanın gözü açıklanacak zam oranında ve yeni ücretin hangi tarihte yürürlüğe gireceğinde olacak. Peki, 2027 asgari ücret zam hesaplama detayları…
2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık 2026'da görüşmelere başlaması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamaya göre görüşmeler, aralık ayında kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.
2027 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında gerçekleştireceği görüşmelerin ardından 2027 yılında uygulanacak yeni ücretin yıl sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalarda yeni asgari ücret, aralık ayının son bölümünde kamuoyuna duyurulmuştu.
2027 asgari ücretinin de komisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından açıklanarak 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Kesin açıklama tarihi ise henüz belli değil.
2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI HESAPLAMA: YÜZDE 25, 30 VE 35 ZAM SENARYOSU
2026 yılında net 28 bin 75 TL 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücret üzerinden farklı zam oranlarına göre hesaplamalar yapılıyor.
Yüzde 25, yüzde 30 ve yüzde 35 artış ihtimallerine göre 2027 yılında çalışanların alabileceği tahmini maaşlar şöyle:
Yüzde 25 zam: 35 bin 94 TL
Yüzde 30 zam: 36 bin 498 TL
Yüzde 35 zam: 37 bin 902 TL
Bu tutarlar, 2026 yılı net asgari ücreti üzerinden yapılan matematiksel hesaplamalardır. Henüz kesinleşmiş bir zam oranı veya resmi ücret kararı bulunmuyor.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTILARINA KİMLER KATILACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. Komisyonun mevcut yapısında her üç tarafı beşer temsilci temsil ediyor ve toplam 15 üye bulunuyor.
2027 yılı görüşmeleri öncesinde Türk-İş'in komisyonun yapısına ilişkin itirazları da gündeme geldi. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, 14 Kasım'daki açıklamasında komisyonun yapısına yönelik itirazlarının karşılanmadığını belirterek bu yıl toplantılara katılıp katılmayacaklarına henüz karar vermediklerini söyledi.