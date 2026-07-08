Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI? 2026 Asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete ara zam olacak mı?

        ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI? 2026 Asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete ara zam olacak mı?

        Milyonlarca memur ve emekliye yapılan ara dönem maaş artışlarının ardından gözler bu kez asgari ücrete çevrildi. Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi, resmi kurumlardan gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Yılın ilk yarısına ait enflasyon farkının memur ve emekli maaşlarına yansıtılmasının ardından, benzer bir düzenlemenin asgari ücret için de yapılıp yapılmayacağı kamuoyunda en çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Peki, 2026 Asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete ara zam olacak mı? Tüm ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 15:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Milyonlarca memur ve emekliye yapılan ara dönem maaş artışlarının ardından gözler bu kez asgari ücrete çevrildi. Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi, resmi kurumlardan gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Yılın ilk yarısına ait enflasyon farkının memur ve emekli maaşlarına yansıtılmasının ardından, benzer bir düzenlemenin asgari ücret için de yapılıp yapılmayacağı kamuoyunda en çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Peki, 2026 Asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete ara zam olacak mı? Tüm ayrıntılar haberimizde.

        2

        ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

        2026 yılına girilirken yapılan yeni düzenleme kapsamında asgari ücrette %27 oranında artış gerçekleştirildi. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren güncel rakamlara göre net asgari ücret 28.075,50 TL, brüt asgari ücret ise 33.030,00 TL olarak belirlendi.

        Öte yandan, SGK ve işsizlik sigortası primleri dahil edildiğinde bir çalışanın işverene toplam maliyeti 40.874,63 TL’ye kadar yükseldi.

        3

        ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

        sgari ücrete ara zam yapılmasına yönelik beklentiler gündemde yer alsa da, hükümet kanadından bu yönde bir çalışma olmadığına dair net mesaj geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, mevcut durumda asgari ücrete ara zam konusunun gündemlerinde bulunmadığını ifade etti.

        Güler, “Şu anda bu kapsamda herhangi bir çalışmamız yok” diyerek beklentilere son noktayı koyarken, hükümetin dar gelirli vatandaşlar ve emeklilere yönelik destek politikalarını sürdüreceğini de vurguladı.

        4
        ÖNERİLEN VİDEO

        ABD Genelkurmay Başkanı Anıtkabir'de

        NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Anıtkabir'i ziyaret etti. (AA)  

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile bir arada
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Meloni ve Trump aynı karede
        Meloni ve Trump aynı karede
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı şöleni
        NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı şöleni
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Greenwood'da sıcak gelişme!
        Greenwood'da sıcak gelişme!
        Ofislerin konuta dönüşümü için düzenleme
        Ofislerin konuta dönüşümü için düzenleme
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Petrol yeniden sıçradı
        Petrol yeniden sıçradı
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Formunu yakaladı
        Formunu yakaladı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması