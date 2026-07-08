ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI? 2026 Asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete ara zam olacak mı?

Milyonlarca memur ve emekliye yapılan ara dönem maaş artışlarının ardından gözler bu kez asgari ücrete çevrildi. Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi, resmi kurumlardan gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Yılın ilk yarısına ait enflasyon farkının memur ve emekli maaşlarına yansıtılmasının ardından, benzer bir düzenlemenin asgari ücret için de yapılıp yapılmayacağı kamuoyunda en çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Peki, 2026 Asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete ara zam olacak mı? Tüm ayrıntılar haberimizde.