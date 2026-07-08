ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI? 2026 Asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete ara zam olacak mı?
Milyonlarca memur ve emekliye yapılan ara dönem maaş artışlarının ardından gözler bu kez asgari ücrete çevrildi. Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi, resmi kurumlardan gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Yılın ilk yarısına ait enflasyon farkının memur ve emekli maaşlarına yansıtılmasının ardından, benzer bir düzenlemenin asgari ücret için de yapılıp yapılmayacağı kamuoyunda en çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Peki, 2026 Asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete ara zam olacak mı? Tüm ayrıntılar haberimizde.
Milyonlarca memur ve emekliye yapılan ara dönem maaş artışlarının ardından gözler bu kez asgari ücrete çevrildi. Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi, resmi kurumlardan gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Yılın ilk yarısına ait enflasyon farkının memur ve emekli maaşlarına yansıtılmasının ardından, benzer bir düzenlemenin asgari ücret için de yapılıp yapılmayacağı kamuoyunda en çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Peki, 2026 Asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete ara zam olacak mı? Tüm ayrıntılar haberimizde.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2026 yılına girilirken yapılan yeni düzenleme kapsamında asgari ücrette %27 oranında artış gerçekleştirildi. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren güncel rakamlara göre net asgari ücret 28.075,50 TL, brüt asgari ücret ise 33.030,00 TL olarak belirlendi.
Öte yandan, SGK ve işsizlik sigortası primleri dahil edildiğinde bir çalışanın işverene toplam maliyeti 40.874,63 TL’ye kadar yükseldi.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?
sgari ücrete ara zam yapılmasına yönelik beklentiler gündemde yer alsa da, hükümet kanadından bu yönde bir çalışma olmadığına dair net mesaj geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, mevcut durumda asgari ücrete ara zam konusunun gündemlerinde bulunmadığını ifade etti.
Güler, “Şu anda bu kapsamda herhangi bir çalışmamız yok” diyerek beklentilere son noktayı koyarken, hükümetin dar gelirli vatandaşlar ve emeklilere yönelik destek politikalarını sürdüreceğini de vurguladı.